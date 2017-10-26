ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງນາໆຊາດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຂອງທ່ານ Gui Minhai
ແລະເວລານີ້ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃສ ຊຶ່ງທ່ານເປັນຜູ້ຈັດພິມຊາວຮົງກົງ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂດຍເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຈີນໃນປະເທດໄທ ເມື່ອສອງປີກ່ອນ ແມ່ນໄດ້ມີເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງຈີນ ໄດ້ອ້າງວ່າ
ຕົນໄດ້ປ່ອຍຜູ້ກຽວ ເມື່ອວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້.
ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງສັບປະດາຜ່ານມາແລ້ວ ແລະ ທ່ານ Gui ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕິດຕໍ່ ໄປຍັງສະມາ
ຊິກຄອບຄົວ ຫຼືແມ່ນແຕ່ ເພື່ອນຝູງຂອງທ່ານເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າທາງປັກກິ່ງ ໄດ້ອ້າງວ່າ
“ທ່ານຖືກປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິດສະຫຼະໃນການເດີນທາງ” ແລ້ວນັ້ນກໍຕາມ ອີງຕາມນາງ
Angela Gui ຜູ້ເປັນລູກສາວຂອງທ່ານ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ນາງ ໄດ້ບອກກັບລາຍການວິທະຍຸໃນຮົງກົງວ່າ ຖ້າຫາກພໍ່ຂອງລາວ
ໄດ້ຖືກປ່ອຍເປັນອິດສະຫຼະ ໃນການເດີນທາງພາຍໃນຈີນ ຫຼືຕ່າງປະເທດ ຫຼື ບໍ່ຕິດຕໍ່ກັບ
ຜູ້ໃດແລ້ວນັ້ນ ທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກປ່ອຍ ຫຼືບໍ່ທັນເປັນອິດສະຫຼະເທື່ອ.
“ຄວາມຈິງນັ້ນ ແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນຢູ່ໃສ ແລະຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວໃດໆຈາກທ່ານເລີຍນັ້ນ, ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວນັ້ນແມ່ນວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກ
ຫາຍຕົວໄປອີກ ແລະນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຄິດວ່າ ມັນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ
ນາງ Angela Gui ໄດ້ບອກກັບສະຖານີວິທະຍຸ RTHK ໃນຮົງກົງ.
ການກ່າວອ້າງກ່ຽວກັບການປ່ອຍຕົວຂອງທ່ານ Gui ແມ່ນມີຂຶ້ນພ້ອມດຽວກັນກັບກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດ ທີ່ມີຂຶ້ນສອງຄັ້ງຕໍ່ທົດສະວັດ. ໃນຂະນະທີ່ມີການພົບປະກັນ
ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ແລະການສັບປ່ຽນໜ້າທີ່ ຂອງການເປັນຜູ້ນຳ ຈີນໄດ້ດຳເນີນ
ເປັນການໃຫຍ່ເພື່ອຄວບຄຸມການສະແດງຄວາມເຫັນທາງອິນເຕິແນ໊ຕ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ ຍັງໄດ້ຈັບກຸມພວກທີ່ບໍ່ເຫັນດ້ວຍແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍສິບຄົນພ້ອມທັງຕິດ
ຕາມເບິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຫຼືບໍ່ກໍສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປຈາກນະຄອນຫຼວງ
“ເພື່ອໄປພັກຜ່ອນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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