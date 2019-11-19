ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ເປັນນັກສຶກສາຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ພະຍາຍາມສ່ຽງຫຼົບໜີຜ່ານຕຳຫຼວດທີ່ຢືນຮຽງກັນເປັນແຖວ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ເຖິງ 200 ຄົນຍັງຄົງຖືກກີດກັ້ນ ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ຮົງກົງ, ເຊິ່ງຖືກປິດລ້ອມໂດຍຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນອາທິດວານນີ້.
ນັກຂ່າວວີໂອເອພະແນກພາສາ ຈີນ ກວາງຕຸ້ງ ຫຼື ແຄນໂຕນີສ໌, ນາງ ໄອຣິສ ທັອງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາ ຮົງກົງ ກັບພວກນັກສຶກສາ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບສະພາບທີ່ໝົດຫວັງ, ໂດຍນັກສຶກສາໄວລຸ້ນຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຂ້າຍຕົວຕາຍ.
ນາງ ທັອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນເດັກຊາຍຄົນນຶ່ງ ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະໃຊ້ມີດປາດຄໍຂອງລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນເລືອດຈາກຄໍຂອງລາວ, ແຕ່ລາວມີແຕ່ເວົ້າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ລາວຢາກຂ້າຕົນເອງ. ແຕ່ຄົນອື່ນໆເວົ້າວ່າມັນບໍ່ຈຳເປັນສຳລັບລາວທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ ແລະ ໄດ້ບອກລາວໃຫ້ວາງມີດລົງ.”
ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມໝົດຫວັງ, ມັນຂ້ອນຂ້າງໂສກເສົ້າ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນອາທິດວານນີ້, ຕຳຫຼວດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ປະທ້ວງວາງອາວຸດທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາເອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ອອກມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຜ່ານທາງອອກຊ່ອງດຽວ, ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ຈະລາຈົນ. ຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້, ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະອອກໄປຈາກໂຮງຮຽນ ລຸນຫຼັງການເຈລະຈາໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ກັບ ຜູ້ນຳຂອງຊຸມຊົນ.
ນັກສຶກສາຄົນອື່ນໆຫຼາຍຄົນໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼົບໜີເປັນອິດສະຫຼະ, ບາງຄົນໄດ້ຕະລູດລົງດ້ວຍເຊືອກໄປຫາລົດຈັກທີ່ລໍຖ້າຢູ່, ເຊິ່ງໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັບກາຍເຂດຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ໄດ້ປິດລ້ອມມະຫາວິທະຍາໄລນັ້ນ. ຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ລູກປືນຢາງໃສ່ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຫຼົບໜີ.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ນັກສຶກສາຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ປິດລ້ອມຕົນເອງຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ເກັບເອົາອາວຸດທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາເອງລວມມີ ດິນຈີ່, ລູກທະນູ, ແລະ ລະເບີດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ. ຕອນນີ້, ມີຜູ້ປະທ້ວງພຽງນຶ່ງຮ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ທັອງ. ລາວໄດ້ຄາດວ່າ “ບໍ່ເຖິງເຄິ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນທີ່ສາມາດອອກໄປຫາຕຳຫຼວດ.”
ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງ ຮົງກົງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສທີ່ສຳຄັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ ກ່ຽວກັບ ການປະເຊີນໜ້າກັນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ເພິ່ນ “ເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ” ແລະ ຫວັງວ່າສະຖານະການຈະສາມາດການແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງສັນຕິ.