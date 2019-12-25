ຄວາມຫວັງສຳລັບວັນຄຣິສມັສ ທີ່ສະຫງົບສຸກຢູ່ ຮົງກົງ ແມ່ນໄດ້ພັງທະລາຍລົງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນ ໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຈູດໄຟເຜົາຫຼາຍສະຖານທີ່ໃນທົ່ວເມືອງ ທີ່ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍກາງເມືອງເປັນເວລາດົນກວ່າ 6 ເດືອນແລ້ວນັ້ນ.
ຝູງຄົນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ເຂດນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄົນໜາແໜ້ນ ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງທາງອອນໄລນ໌ ເພື່ອໃຫ້ອອກມາສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກັບລັດຖະບານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະຊາທິປະໄຕຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນ ຮົງກົງ, ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນທີ່ເປັນບັນຫານັ້ນ, ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ເດືອນທີເຈັດ ແລະ ບໍ່ມີສັນຍານສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ອນເບົາລົງ. ຜູ້ປະທ້ວງເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມແພ້ ຈົນກວ່າລັດຖະບານຈະບັນລຸການຮຽກຮ້ອງທາງການເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງລວມມີການລົງຄະແນນສຽງທົ່ວໄປ ແລະ ການສືບສວນສອບສວນອິດສະຫຼະ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງ ຕຳຫຼວດ.
ຫຼັງຈາກ 9 ໂມງແລງຕາເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາຫຼາຍຮອບໃນເຂດນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຊູມ ຊາ ຊຸຍ (Tsim Sha Tsui), ເພື່ອແຍກຍ້າຍຜູ້ປະທ້ວງ ລວມທັງຢູ່ນອກໂຮງແຮມຫຼູ ເພນິຊູລາ (Peninsula). ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອລົງກວນການສັນຈອນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແລະ ຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນໄດ້ເຕືອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊຸມນຸມທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ແກັສນ້ຳຕາໄດ້ປົກຄຸມບໍລິເວນທີ່ກວ້າງ, ລົດເມ ແລະ ການສັນຈອນອື່ນໆໃນເຂດນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຖືກປະດັບປະດາດ້ວຍດອກໄປວັນຄຣິສມັສ. ຄອບຄົວຕ່າງໆພ້ອມກັບລູກນ້ອຍ ຖືກພົບເຫັນເອົາມືປົກໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຟ້າວໜີອອກມາ. ຕຳຫຼວດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄົນທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທ່າເຮືອອອກໄປຈາກພື້ນທີ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຄົນປາກົດວ່າຈະ ໄປສະຫຼອງວັນຄຣິສມັສ ເທົ່ານັ້ນກໍຕາມ. ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນທຳກັນກົດດັນຢູ່ຕາມແຄມທະເລນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງທີ່ນຸ່ງຊຸດ ແຊນຕ້າ ຄລອສ໌ ເບິ່ງຄືວ່າຢ້ານ ໃນເວລາທີ່ລາວກອດບ່າຂອງແມ່ລາວຢູ່.
ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ໃສ່ຊຸດສີດຳຈຳນວນຫຼາຍ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໃກ້ກັບໂຮງແຮມ Peninsula ດ້ວຍການລີ້ຢູ່ທາງຫຼັງຄັນຮົ່ມທີ່ເປີດໄວ້. ຕໍ່ມາໃນຕອນແລງນັ້ນ, ຜູ້ປະທ້ວງກໍໄດ້ວາງວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ລວມທັງ ກ່ອງໄມ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ປ້າຍລົດເມໃສ່ທາງສັນຈອນ ແລະ ຈູດໄຟເຜົາມັນ.
ຕຳຫຼວດ ຮົງກົງ ເວົ້າວ່າຖະແຫຼງການທີ່ຖືກປະກາດໃນຕອນເດິກວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ແກວ່ງລະເບີດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃສ່ສະຖານີຕຳຫຼວດ ຊິມ ຊາ ຊຸຍ ຕອນ 11 ໂມງແລງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄດ້ເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ຫ່າງຈາກບໍລິເວນນັ້ນ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ພວກປະທ້ວງໄດ້ຄອບງຳທາງສັນຈອນ ແລະ ໄດ້ຕ້ອງສິ່ງກີດຂວາງໃສ່ຖະໜົນອີກເສັ້ນນຶ່ງ ແລະ ຕຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ລົດຈັດແຈງຝູງຄົນເພື່ອແຍກຍ້າຍ “ພວກກໍ່ຈະລາຈົນ.” ຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ປືນສີດນ້ຳຍິງໃສ່ຝູງຄົນ. ຖະແຫຼງການຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້ເຕືອນຜູ້ກໍ່ຈະລາຈົນ “ໃຫ້ຢຸດການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.”