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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮົງ​ກົງ ຈຳ​ກັດ ການ​ເດີນ​ທາງໄປ​ມາ ​ຫາສະ​ໜາມ​ບິນ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ ການ​ປະ​ທ້ວງ

ຕຳ​ຫຼວດ​ປາບ​ການຈາ​ລະ​ຈົນ ຢືນ​ຢູ່ນອກ ສະ​ຖາ​ນີ MTR ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ແລະ​ສືບ​ສວນ ຂອງບັນ​ດາ​ໜ່ວຍ​ຕຳ​ຫຼວດ​ພິ​ເສດ ທີ່ຖະ​ຫລົ່ມ ສະ​ຖານ​ີ​ລົດ​ໄຟ ແລະ​ຈ​ັບ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ວັນ​ທີ 31 ສິງ​ຫາ 2019.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ກຳ​ລັງ​ຈໍ​ກັດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂອງ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ
​ມື້ນີ້ ເພື່ອ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ໃນ​ວັນ​ທ້າຍ​ສັບ​
ປະ​ດານີ້.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົາ​ວ່າ ລົດ​ໄຟ​ໃນ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ໃຈ​ກາງ​ເມືອງ​ຮົງ​ກົງ ຈະ​ປະ​ຕິ​
ບັດ​ງານ​ຕາມເວ​ລາ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ແຕ່​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ໄປ​ຈອດ​ສຸ​ຖາ
​ນີ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທາງ​ໄປ​ຫາ​ສະ​ໜາມ​ບິນນັ້ນ ແລະ​ຈະ​ໄປ​ຈອດ​ຢູ່​ອາ​ຄານ​ຂອງ
ສະ​ໜາມ​ບິນ​ໂລດ.

ຢູ່​ໃນຕອນ​ຕົ້ນໆ​ອາ​ທິດນີ້ ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ບາງ​ຄົນ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​
ປະ​ທ້ວງ ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ; ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​
ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຫລືບໍ່.

ສະ​ໜາມ​ບິນ​ຮົງ​ກົງ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ປິດ​ໄວ້​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ຜ່ານ​ມາ ເມື່ອ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​
ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຕັມຢູ່​ໃນ​ອາ​ຄານ​ຕ່າງໆ. ຈີນ​ເອີ້ນ​ການ​ປະ​ພຶດ​ດັ່ງ​ກ່າວວ່າ "ເກືອບ​ແມ່ນ-ກາ
ນ​ກະ​ທຳກໍ່​ການ​ຮ້າຍ” ແລະ​ຄົນ​ປະ​ທ້ວງ​ບາງ​ຄົນໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ​ກໍ​ໄດ້ ຂຽນ​ໃບໜັງ​ສືຂໍ​
ຄະ​ມາ​ໂທດອອກ​ມາ.

​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍໆ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ ພວກ​ເດີນ
​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ປິດ​ລ້ອ​ມ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຕຳ​ຫລວດ ແລະ​ບ່ອນ​ຈອດ​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ
ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ຕຳ​ຫລວດ​ຍິງ​ລະ​ເບີດ​ນ້ຳ​ຕາ ແລະ​ລູກ​ປືນ​ຢາງ​ໃສ່ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນໆ​ອາ​ທິດນີ້ ທ່ານ​ນາງ ແຄ​ຣີ ແລມ (Carrie Lam) ຜູ້​ນຳ​ຮົງ​ກົງ ໄດ້​ປະ​ກາດ
​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ຈະ​ຖອນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສົ່ງ​ຜູ້​ຮ້າຍ​ຂ້າມ​ແດນ ທີ່​ຈະອະ​ນຸ​ຍາດ
​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນອາ​ໄສ​ໃນຮົງ​ກົງຖືກເອົາ​ໄປ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຢູ່​ໃນ​ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ນັ້ນຢ່າງ
​ເປັນ​ທາງ​ການ.

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍສົ່ງ​ຜູ້​ຮ້າຍ​ຂ້າມ​ແດນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ
​ໃຫຍ່​ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ. ແຕ່ວ່າ​ ນັບ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ ເປົ້າໝາຍ​ຂອງ​ພວກເດີນ​ຂະ​ບວນ
​ປະ​ທ້ວງ​ກໍ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກໄປ​ກວມ​ລວມ​ເອົາ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຢ່າງ
​ເຕັມ​ສ່ວນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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