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ຜູ້​ປົກ​ຄອງ ຮົງ​ກົງ ບອກວ່າ ທ່ານ​ນາງ ຈະບໍ່​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງເລີຍ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ ການ​ປະ​ທ້ວງ ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ

ທ່ານ​ນາງ ແຄ​ຣີ ແລມ ຜູ້​ປົກ​ຄອງຮົງ​ກົງ ຟັງ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຂະ​ນະ​ທີ່ຢູ່​ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ໃນ​ຮົງ​ກົງ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ ທີ 27 ສິງ​ຫາ, 2019

ທ່ານ​ນາງ ແຄ​ຣີ ແລມ ຜູ້​ປົກ​ຄອງຮົງ​ກົງທີ່​ກຳລັງຖືກໂຈມຕີ ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງບໍ່​ໄດ້​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນ​າທີ່​ຈະ​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານທີ່ຝົດ​ເດືອດນັ້ນ ສົ່ງ​ຜົນ​ເຮັດໃຫ້​ຕົວ​ເມືອງ​ສັ່ນ​ຄອນມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 3 ເດືອນ​ແລ້ວນັ້ນ ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ.

ທ່ານ​ນາງ​ແລມ ໄດ້ໂຕ້​ຕອບ​ຕໍ່​ລາຍ​ງານ​ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວຣອຍ​ເຕີ (Reuters) ກ່ຽວ​ກັບ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງທີ່ຖືກ​ບັນ​ທຶກ​ໄວ້ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕໍ່​ກຸ່ມ​ຜູ້​ນຳນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ "ຄວາ​ມ ຫາຍ​ຍະ​ນະ" ຍ້ອນ​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍສົ່ງ​ຄົນ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ຂ້າມ​ແດນ ທີ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ກັນຊຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕ່າງໆ. ທ່ານ​ນາງ ບອກ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ຈະ​ຂໍ​ຄະ​ມາ​ໂທດທີ່​ໄດ້​ກະ​ທຳ​ການ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ແລະ​ຂໍ​ລາ​ອອກ ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ "ຖ້າ​ຫາກທ່ານ​ນາງ​ມີ​ທາງ​ເລືອກ."

ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ແລມ ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ "ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ແມ່ນ​ແຕ່ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ" ວ່າ ຈະ​ສົນ​ທະ​ນາ​ການ​ລາ​ອອກ ກັບ​ປັກ​ກິ່ງ​ຊ້ຳ, ແລະ​ໄດ້​ບອກ​ຕົນ​ເອງ "ຄັ້ງ​ແລ້ວ ຄັ້ງ​ເຫລົ່າ" ມາ​ຕະ​ຫລອດ​ໄລ​ຍະ​ສາມ​ເດືອນ​ທີ່ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ "ຄວນ​ຈະຍັງ​ຄົງ​ຕົວ​ຢູ່ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຮົງ​ກົງ."
ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ອີກວ່າ ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ບັນ​ທຶກ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ “ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່​ໄດ້.”

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕ່າງໆກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ສົ່ງ​ຄົນ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ຂ້າມ​ແດນທີ່​ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ​ລົງ​ຢູ່ໃນ​ເວ​ລານີ້ ຈະ​ສົ່ງ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສວ່າ​ ກະ​ທຳ​ຜິດ​ທາງ​ອາ​ຍາໄປ​ໃຫ້ ຈີນແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່​ ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ນັບ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ ກໍໄດ້​ກັບ​ກາຍ​ເປັນການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້​ມີ​ການສືບ​ສວນ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ອິດ​ສະ​ລະ ​ຕໍ່ການ​ກ່າວ​ຫາ​ການ​ກະ​ທຳທີ່​ປ່າ​ເຖື່ອນ​ຂອງ​ຕຳ​ຫລວດ.

ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຕ່າງໆ ເກືອບ​ວ່າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຈຳ​ວັນຢູ່​ໃນ​ສູນ​ກາງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ເອ​ເຊຍ​ແຫ່ງນັ້ນ​ ຢຸດ​ສະ​ງັກ​ລົງ, ໂດຍ​ທີ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງໄດ້ລົບ​ກວນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄປ​ມາ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ ແລະ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ຂອງ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ມີ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ຖືກ​ຈັບທ່າມ​ກາງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ ທີ່​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ກັບ​ຕຳ​ຫລວດ ຜູ້ທີ່​ໃຊ້ໄມ້​ຄ້ອນແກວ່ງໄປແກວ່ງມາ ແລະຍິ​ງ​ລະ​ເບີດ​ນ້ຳ​ຕາ ແລະ​ປືນ​ນ້ຳ​ຂະ​ຫຍາດ​ໃຫຍ່ໃສ່​ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຝຸ​ງຄົນ​ສະ​ຫລາຍ​ຕົວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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