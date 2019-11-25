ກຳລັງສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ຮົງກົງ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ເຊິ່ງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຈຳນວນ ຫຼາຍເປັນສະຖິຕິ ໄດ້ອອກມາຄັດຄ້ານຕໍ່ ປັກກິ່ງ ເປັນພິເສດ.
ບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຝ່າຍຄ້ານໄດ້ຊະນະເກືອບ 90 ເປີເຊັນຂອງບ່ອນນັ່ງໃນການແຂ່ງຂັນ, ອີງຕາມໂທລະພາບລັດຖະບານ RTHK. ພັກເດໂມແຄຣັດ ຕໍ່ໄປຈະໄດ້ຄວບຄຸມສະພາເຂດ 17 ແຫ່ງຈາກ 18 ແຫ່ງ, ຫຼັງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມຈັກບ່ອນ.
ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວແມ່ນການຜ່າຍແພ້ຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ກຳລັງສະໜັບສະໜູນ ຈີນ ທີ່ໄດ້ຄອບງຳການເມືອງຂອງ ຮົງກົງ ແລະ ເປັນຫຼັກຖານຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເປີດເຜີຍ ສຳລັບຂະບວນການສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ຫ້າເດືອນ ເຊິ່ງໄດ້ມີຄວາມຮຸນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ.
ນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນນັກສຶກສາ ທ້າວ ຈອສຊວາ ວັອງ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ “ຊາວຮົງກົງ ໄດ້ອອກມາເວົ້າ, ແຮງ ແລະ ຊັດເຈນ. ປະຊາຄົມນານາຊາດຕ້ອງຮັບຮູ້ມັນ, ເປັນເວລາເກືອບ 6 ເດືອນ, ຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊົນແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນປໍລະປັກກັບຂະບວນການນັ້ນ.”
ທ່ານ ເດວິດ ສໄວກ໌ (David Zweig) ສາສະດາຈານກຽດຕິຄຸນ ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮົງກົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ, ເກີນຄວາມຄາດໝາຍຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍ.”
ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງອຳນາດໃນລະບົບການເມືອງທີ່ຄ້າຍກັບປະຊາທິປະໄຕຂອງ ຮົງກົງ ຫຼາຍ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາປະຈຳເຂດບໍ່ມີອຳນາດທີ່ຈະຮັບຜ່ານກົດໝາຍ. ເຂົາເຈົ້າຮັບມືສ່ວນໃຫຍ່ກັບບັນຫາຊຸມຊົນຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊັ່ນການຕຳໜິກ່ຽວກັບສຽງວົນແຊວ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງບ່ອນຈອດລົດເມ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ການລົງຄະແນນສຽງສະພາປະຈຳເຂດໄດ້ຖືກພິຈາລະນາດັ່ງກັບຂໍ້ບົ່ງຊີ້ທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊົນ, ໃນເມື່ອມັນເປັນພຽງການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕພຽງຄັ້ງດຽວໃນ ຮົງກົງ.
ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ຮົງກົງ ທີ່ເປັນມິດກັບ ປັກກິ່ງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ລັດຖະບານເຄົາລົບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ, ແລະ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຟັງຢ່າງສຸພາບ ຕໍ່ຄວາມຄິດຂອງບັນດາສະມາຊິກຂອງສາທາລະນະ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ເຂົາເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງ.
ປະຊາຊົນເກືອບ 3 ລ້ານຄົນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງ, ເຊິ່ງສູງເປັນສະຖິຕິສຳລັບ ຮົງກົງ, ແລະ ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກມາລົງຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາປະຈຳເຂດໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາເມື່ອປີ 2015.