ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຊາວຮົງກົງ ທ້າວໂຈຊວາ ວອງ ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົງແຂ່ງຂັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາທ້ອງຖິ່ນຂອງຮົງກົງ.
ທ້າວວອງ ໄດ້ນຳເອົາແຈ້ງການທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ລົງໃນໜ້າທວີດເຕີ້ຂອງລາວ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍທີ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໄດ້ປະກາດເຖິງການຕັດສິດໃນການເປັນຜູ້ສະໝັກລົງແຂ່ງຂັນຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຂຽນລົງທວີເຕີ້ດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ ທີ່ວ່າ ການຕັດສິນໃຈນັ້ນ ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ “ວິທີທີ່ປັກກິ່ງຈັດແຈງການເລືອກຕັ້ງ ດ້ວຍການກວດສອບ ແລະການຄັດເລືອກ ດ້ານການເມືອງ.”
ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ອອກແຈ້ງການທີ່ຂຽນດ້ວຍມື ໂດຍກ່າວວ່າ ການລົງສະໝັກຂອງທ້າວວອງ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າ ລາວໄດ້ລົນນະລົງ ເພື່ອໃຫ້ມີ “ການຕັດສິນໃຈເລືອກດ້ວຍຕົນເອງ” ສຳລັບຮົງກົງ.
ທ້າວວອງ ອາຍຸ 23 ປີ ພ້ອມກັບ ເພື່ອນນັກສຶກສາ ທີ່ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວ ຄື ທ້າວເນທັນ ລໍ ແລະທ້າວອາເລັກສ໌ ຈຊາວ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເດີ່ນຫຍ້າ ໃນພື້ນທີ່ຂອງສຳນັກງານລັດຖະບານ ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2014 ຊຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການປະຕິວັດດ້ວຍຄັນຮົ່ມ ຫຼື Umbrella Revolution” ທີ່ໄດ້ປິດຫົນທາງຫຼວງຫຼາຍສາຍ ເປັນເວລາ ຫຼາຍກວ່າ 2 ເດືອນ ຊຶ່ງເປັນການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີຢ່າງຮອບດ້ານ. ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ປັກກິ່ງ ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຂອງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ພາຍໃນປີ 2017 ແຕ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃດໆເລີຍ ຈາກລັດຖະບານຂອງຮົງກົງ.
ເມືອງຮົງກົງທີ່ປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງເຄິ່ງນຶ່ງ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນພາວະມືດມົນ ເກືອບ 5 ເດືອນຍ້ອນການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການປະທ້ວງ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ມັກຈະເກີດມີຄວາມຮຸນແຮງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນມາ ຈຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ເປັນອາຊະຍາກອນ ໄປໃຫ້ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ດຳເນີນຄະດີ.