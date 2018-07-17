ຮົງກົງ ເອົາບາດກ້າວ ທີ່ຈະເກືອດຫ້າມ ພັກການເມືອງ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ຄວາມເປັນ ເອກກະລາດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຮົງກົງ ໄດ້ເລີ້ມເອົາບາດກ້າວ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນການ
ເຮັດໃຫ້ ພັກການເມືອງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ດິນແດນດັ່ງກ່າວ ເປັນເອກກະລາດ
ຈາກຈີນນັ້ນ ເປັນພັກການເມືອງນອກກົດໝາຍ.
ລັດຖະມົນຕີດ້ານຄວາມປອດໄພ ທ່ານຈອນ ລີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ
ທ່ານໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍໄປຫາທ່ານແອນດີ ຈັນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງພັກແຫ່ງຊາດຮົງກົງ ໂດຍໄດ້ໃຫ້
ເວລາທ່ານ 21 ມື້ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງ ກຸ່ມຂອງທ່ານຈຶ່ງຈະບໍ່ຄວນ
ຈະຖືກເກືອດຫ້າມ.
ທ່ານ ລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາ ທີ່ຈະຈັດໃຫ້ພັກດັ່ງກ່າວ ເປັນພັກນອກ
ກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບການ ທີ່ທ່ານກ່າວອ້າງເຖິງຜົນປະໂຫຍດດ້ານ
ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະຊົນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້
ລາຍລະອຽດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆ ໃນການກ່າວຫາຕໍ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ. ພາຍໃຕ້
ກົດໝາຍຮົງກົງແລ້ວ ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຖືກກຳນົດວ່າ “ເພື່ອປົກປັກ
ຮັກສາ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະຄວາມເປັນເອກກະລາດຂອງສາທາລະ
ນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ.”
ທ່ານລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ໃນຮົງກົງ, ພວກເຮົາ ມີອິດສະຫຼະພາບ
ໃນການຄົບຄ້າສະມາຄົມ, ແຕ່ວ່າ ສິດດັ່ງກ່າວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນບໍ່ມີເຂດ
ຈຳກັດ.”
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດຖະບານຮົງກົງ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກືອດຫ້າມພັກການ
ເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ອັງກິດ ໄດ້ມອບຄືນອະທິປະໄຕໃຫ້ກັບປັກກິ່ງໃນປີ 1997 ເປັນ
ຕົ້ນມາ.
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