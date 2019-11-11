ຕຳຫຼວດ ຮົງກົງ ໄດ້ຍິງປືນໃສ່ລຳຕົວຂອງຜູ້ປະທ້ວງທີ່ໃສ່ໜ້າກາກຄົນນຶ່ງໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທະກັນໃນທົ່ວຕົວເມືອງ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມໂມໂຫຄັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ການໃຊ້ກຳລັງ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ພາກັນໄປລວມຕົວກັນໃນຖະໜົນເພື່ອກີດກັ້ນເສັ້ນທາງຕ່າງໆ ແລະ ທຳການໂຈມຕີໃສ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ໃນການຍິງກັນ, ເຊິ່ງຖືກຖ່າຍທອດສົດອອກເຟສບຸກນັ້ນ, ແມ່ນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນການປະທ້ວງ ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕດົນກວ່າຫ້າເດືອນ ທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມສູນກາງດ້ານການເງິນສາກົນນັ້ນ.
ພາບວິດີໂອ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຈົກປືນສັ້ນກະບອກນຶ່ງອອກມາໃນເມືອງ ຊ້າຍ ຫວານ ໂຮ ໃນຂະນະທີ່ລາວພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມຕົວຄົນທີ່ໃສ່ໜ້າກາກ ຢູ່ສີ່ແຍກທີ່ຖືກກີດກັ້ນໂດຍຜູ້ປະທ້ວງ.
ຜູ້ໃສ່ໜ້າກາກທີ່ບໍ່ມີອາວຸດອີກຄົນນຶ່ງຕໍ່ມາ ໄດ້ເຂົ້າໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ກໍຖືກຍິງ, ແລ້ວລົ້ມລົງພື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ.
ບໍ່ເທົ່າໃດວິນາທີຕໍ່ມາ, ລູກປືນອີກສອງນັດກໍຖືກຍິງອອກມາ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ປະທ້ວງທີ່ໃສ່ໜ້າກາກອີກຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົ້ມລົງພື້ນດິນ. ທັງສອງຄົນຖືກຈັບໂດຍຕຳຫຼວດ.
ກອງເລືອດສາມາດແນມເຫັນໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ຊາຍຄົນທຳອິດ ເຊິ່ງໃນຕອນທຳອິດຕົນຕົວຂອງລາວປະກົດວ່າອ່ອນເພຍ, ແນວໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ຖືກຖ່າຍວິດີໂອຮູ້ສຶກຕົວໃນເວລາຕໍ່ມາ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງພະຍາຍາມທີ່ຈະແລ່ນໜີ.
ຜູ້ຊາຍຄົນທີສອງແມ່ນຮູ້ສຶກຕົວ, ແລະ ໄດ້ຮ້ອງຊື່ຂອງລາວໃສ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ລາວຖືກໃສ່ກະແຈມືຢູ່.
ຕຳຫຼວດ ຮົງກົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກຍິງດ້ວຍລູກປືນ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງໝໍເວົ້າວ່າ ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 21 ປີໄດ້ຖືກນຳຕົວສົ່ງໂຮງໝໍດ້ວຍບາດແຜຖືກປືນຍິງໃສ່.
ເມືອງເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງຂອງ ຈີນ ນັ້ນໄດ້ຖືກລົບກວນໂດຍການຊຸມນຸມຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຮຸນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນເປັນເວລາ 24 ອາທິດລຽນຕິດກັນ, ແຕ່ລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມແພ້ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຮຽກຮ້ອງສິດປະຊາທິປະໄຕຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ການນຳເອົາຕຳຫຼວດມາຮັບຜິດຊອບ.
ການຍິງກັນຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການທີ່ອັນຕະລາຍຮຸນແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ພະນັກງານ IT ອາຍຸ 22 ປີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ບອກນາມສະກຸນຂອງລາວວ່າ ແຈນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງຕຳຫຼວດຈຶ່ງໃຊ້ຄວາມໂຫດຮ້າຍແບບນີ້ເພື່ອທຳຮ້າຍປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນບໍ່ມີເຫດຜົນ, ມັນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້.” ລາວໄດ້ກ່າວວ່າລາວເຂົ້າຮ່ວມກັບຝູງຄົນທີ່ໂມໂຫໃນເຂດ ຊ້າຍ ຫວານ ໂຮ ຫຼັງຈາກການຍິງກັນ.