ຕຳຫຼວດ ຮົງກົງ ໄດ້ດຳເນີນການບຸກກວດຄົ້ນ ກ່ອນການຊຸມນຸມປະທ້ວງໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນອາທິດມື້ນີ້, ຄົ້ນພົບອາວຸດຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງປືນສັ້ນ ພ້ອມກັບລູກປືນຫຼາຍກວ່າ 100 ລູກ.
11 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບໃນລະຫວ່າງການບຸກກວດຄົ້ນນັ້ນ.
ມີດ, ດາບ, ໄມ້ຄ້ອນ ແລະ ສະເປ ໝາກເຜັດ ກໍຖືກຄົ້ນພົບເຊັ່ນກັນໃນການບຸກກວດຄົ້ນໃນສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງ.
ຫ້ອງການອົງກອນອາຊະຍາກຳ ຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ “ເພື່ອກໍ່ຈະລາຈົນ” ແລະ “ກ່າວຫາໃສ່ຕຳຫຼາດ.”
ເຂດແດນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກຽມພ້ອມສຳລັບການລວມຕົວຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອປະທ້ວງໃນວັນອາທິດມື້ນີ້. ຮົງກົງ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດສຳລັບການຊຸມນຸມທີ່ຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍກຸ່ມແນວໜ້າສິດທິມະນຸດພົນລະເຮືອນ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຈັດການປະທ້ວງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດບາງຄັ້ງໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ວັນຈັນມື້ອື່ນ ຈະເປັນຂີດໝາຍເດືອນທີຫົກຂອງການຊຸມນຸມ ທີ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອາຊະຍາກອນ ຮົງກົງ ຖືກສົ່ງໄປດຳເນີນຄະດີໃນສານທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກຄອມມູນິສຂອງ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ທີ່ຕອນນີ້ໄດ້ຖືກຖອນໄປແລ້ວ.
ການປະທ້ວງໄດ້ກາຍເປັນການຜັກດັນເພື່ອການເລືອກຕັ້ງປະຊາທິປະໄຕ ສຳລັບຜູ້ນຳຂອງເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ການສືບສວນສອບສວນໃນສິ່ງທີ່ຜູ້ປະທ້ວງເວົ້າວ່າ ເປັນການໃຊ້ກຳລັງເກີນຂອບເຂດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ.