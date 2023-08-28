ຕຳຫຼວດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຮົງກົງ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນອັນທີ່ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ "ກົນລະຍຸດເພື່ອສ້າງຄວາມຢ້ານກົວ" ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍໆຄົນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍອອກໝາຍຈັບ ແລະເງິນລາງວັນຫຼາຍກວ່າ 127,000 ໂດລາ ຕໍ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ຕະຫຼອດທັງຮຽກໂຕສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ຮົງກົງໄປສອບປາກຄຳ.
“ມັນເປັນການປາບປາມແບບມາເຟຍ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຮົງກົງຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ” ທ່ານແພທຣິກ ພູນ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ພວມເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນການສຳພາດທາງໂທລະສັບ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຄົນໃດຖືກກ່າວຫາຫຼືຖືກຈັບກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານພູນກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮົງກົງພວມພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳຄວາມກົດດົນຕໍ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະຊາວຮົງກົງຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍຖືວ່າສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເປັນ “ໂຕປະກັນ.”
“ເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມສົ່ງຄຳເຕືອນຢ່າງຈະແຈ້ງໄປໃຫ້ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດວ່າ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ໃສ ຕຳຫຼວດ ຈະຕາມລ່າຫາໂຕພວກເຂົາເຈົ້າ” ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ. “ກົນລະຍຸດຂອງຕຳຫຼວດຮົງກົງ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບກົນລະຍຸດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນຕໍ່ພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ອະດີດອານານິຄົມຂອງອັງກິດແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຖືກມອບຄືນໃຫ້ແກ່ຈີນໃນປີ
1997 ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມຫາທາງຄວບຄຸມຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນທຸກໆດ້ານ ຂອງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.