ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງຮົງກົງທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ກ່າວວ່າ ພວກປະທ້ວງຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຜູ້ຄົນຟ້າວໄປວຽກໄປການ ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍສັບສົນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ດ້ວຍການຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໃສ່ຖະໜົນຫຼາຍສາຍ ແລະລາງລົດໄຟໃຕ້ດິນນັ້ນວ່າ ເປັນການກະທຳທີ່ “ເຫັນແກ່ຕົວທີ່ສຸດ.”
ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ເປັນຂີດໝາຍອີກມື້ນຶ່ງ ຂອງການປະທ້ວງທີ່ຮຸນແຮງ ແລະສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນຕ່າງໆນາໆ ໃນອານາເຂດຂອງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ແຫ່ງນີ້ ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນສະເພາະແຕ່ໃນວັນທ້າຍສັບປະດາ ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ເດືອນຜ່ານມາ. ພວກຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນທີ່ຢູ່ເທິງລົດໄຟໃຕ້ດິນ ໄດ້ຖືກກົດດັນໃຫ້ອອກຈາກລົດໄຟ ເມື່ອມັນໄດ້ຢຸດຢູ່ ກ່ອນທີ່ຈະເຖິງສະຖານີປາຍທາງ.
ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຈົນຮອດວິທະຍາເຂດແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຮົງກົງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍທີ່ຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນ ໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງ ຜູ້ທີ່ພາກັນຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງຢູ່ຫົນທາງ, ຢູ່ທັງ ມະຫາວິທະຍາໄລຮົງກົງ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຮົງກົງຂອງຈີນ.
ພວກປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນຈັດຕັ້ງ “ກຸ່ມພວກປະທ້ວງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ flash mob” ຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງເຂດທຸລະກິດ ເມື່ອຕອນກາງເວັນ ແລະພາກັນຮ້ອງໂຮຄຳຂວັນວ່າ “ຫ້າຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ບໍ່ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ” ທີ່ເປັນການອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງເພື່ອໃຫ້ມີ ປະຊາທິປະໄຕ ການສືບສວນທີ່ເປັນອິດສະຫລະ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການທຳຮ້າຍໂດຍຕຳຫຼວດ ແລະບັນຫາອື່ນໆເປັນຕົ້ນ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ໃນຮົງກົງໄດ້ທະວີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ຍິງຜູ້ປະທ້ວງອາຍຸ 21 ປີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດຄົນນີ້ ກຳລັງສູ້ຊົນກັບຜູ້ປະທ້ວງອີກຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ລາວພະຍາຍາມຈະທຳການຈັບກຸມຢູ່ນັ້ນ. ທາງການຂອງໂຮງໝໍຮົງກົງ ກ່າວວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ຖືກຍິງນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນອາການສາຫັດ. ຊາຍຄົນນຶ່ງກໍໄດ້ຈຸດໄຟເຜົາຕົນເອງ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ລາດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃສ່ຕົນໂຕ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຫດການນຶ່ງອີກຕ່າງຫາກນັ້ນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນອາການທີ່ສາຫັດເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານນາງແລມ ໄດ້ກ່າວປະນາມຄວາມຮຸນແຮງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍກ່າວຕໍ່ພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍວ່າ ມັນເປັນ “ຄວາມປາດຖະນາທີ່ຂາດເຫດຜົນ” ທີ່ວ່າ ລັດຖະບານຮົງກົງ ຈະຍິນຍອມຕໍ່ “ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທາງການເມືອງ” ຂອງພວກປະທ້ວງນັ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະບັນເທົາຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນີ້.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ການປະທ້ວງ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນການນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄະດີອາຍາ ໄປໃຫ້ຈີນແຜນດິນໃຫຍ່ ເພື່ອການດຳເນີນຄະດີ ຫາກນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ການປະທ້ວງໄດ້ຫັນປ່ຽນກາຍເປັນການຮຽກຮ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ມີ ປະຊາທິປະໄຕຢ່າງຄົບຖ້ວນສຳລັບຮົງກົງ. ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນນາງ ມໍຣແກນ ອໍຣເທກັສ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍກ່າວປະນາມຕໍ່ “ຄວາມຮຸນແຮງຈາກໝົດທຸກຝ່າຍ” ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ “ທຸກຝ່າຍ--ຕຳຫຼວດ ແລະພວກປະທ້ວງ--ຈົ່ງໃຊ້ຄວາມອົດທົນຍັບຍັ້ງ.”