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​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ແພດ ​ຮົງ​ກົງ ພາ​ກັນ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ ເປັນ​ມື້​ທີ​ສອງ​ລຽນ​ຕິດ ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຄົນ​ທຳ​ອິດ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ ຖື​ປ້າຍ ທີ່​ອ່ານ​ວ່າ "ປິດ​ຊາຍ​ແດນ ບອກ​ຈີນ​ ວ່າ ບໍ່" ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ຢູ່​ທີ່​ສູນ​ຊັບ​ພະ​ສິນ​ຄ້າ ໃນ​ຮົງ​ກົງ, ເມື່ອ​ວັນ​ອັງ​ຄານ ທີ 4 ກຸມ​ພາ 2020.

ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ແພດ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ​ພວມ​ພາ​ກັນ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ເປັນ​ມື້​ທີ​ສອງ​ລຽນ​ຕິດ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້​ນີ້ ໃນ​ຂ​ະ​ນະ​ທີ່​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຈີນ​ແຫ່ງ​ນີ້ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣນ​າ​ ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ໃນ​ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ ໄປ​ແລ້ວ 425 ຄົນ.

ຮົງ​ກົງ ໄດ້​ປິດດ່ານກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ ທັງ​ທາງ​ບົກ ແລະ​ທາງ​ທະ​ເລ ເກືອບທັງ​ໝົດ ​ໃນ​ຕອນ​ທ່ຽງ​ຄືນ ​ຕາມ​ເວ​ລາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຫຼັງ​ຈາກ ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ແພດ ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ໄດ້​ພາ​ກັນ ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ວຽກໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ໂດຍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປິດ​ດ່ານ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ທັງຫຼາຍໂດຍ​ສິ້ນ​ເຊີງ. ຮົງ​ກົງ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ ຍ້ອນ​ໂຣກ​ລະບົບ​ຫາຍ​ໃຈ​ອັກ​ເສບ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ຫຼື SARS ໃນ​ປີ 2002 ແລະ 2003.

​ທາງ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກຂອງຮົງ​ກົງ ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ເປັນ​ຜູ້​ຊາຍ ອາ​ຍຸ 39 ປີ ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເມືອງ​ວູ​ຮານ ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ບ່ອນ​ທີ່​ເປັນ​ຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ການ​ລະ​ບາດນັ້ນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ​ເຂດໝາ​ເກົ້າທີ່​ເປັນດິນ​ແດນ​ແຫ່ງ​ການ​ພະ​ນັນ ກໍ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້ ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ປິດ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຄາ​ຊີ​ໂນ​ທຸກ​ແຫ່ງ ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງ​ສັບ​ປະ​ດາ ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ແຜ່​ລາມ​ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຈຳ​ນວນ​ຕົວ​ເລກ​ທັງ​ໝົດ​ ຂອງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົ້ມ​ປ່ວຍ​ຍ້ອນໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ໃນ​ຈີນ​ຊຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ໄດ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເກີນ 20,000 ຄົນ​ແລ້ວ. ມີ​ປະ​ມານ 150 ກໍ​ລະ​ນີ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ ໃນ 23 ປະ​ເທດ​ອືນໆດ້ວຍ. ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ຟີ​ລິບ​ປິນ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ ຈາກ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ຢູ່ນອກ​ປະ​ເທດ​ຈີນ.

ການ​ສຶ​ກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃໝ່ ໄດ້​ຖືກ​ພິມ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ໃນ​ວາ​ລະ​ສານ Nature ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ດ້ານເຊື້ອ​ໂຣກວິ​ທະ​ຍາຂອງ​ວູ​ຫານ ຊຶ່ງ​ທຳ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເຊື້ອ​ໂຣກ​ຕ່າງໆ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະນັ້ນ ກ່າວ​ວ່າ ເຊື້ອ​ໂຣກ​ໃໝ່​ນີ້ ແມ່ນມີ​ກຳ​ມະ​ພັ​ນແບບ​ດຽວກັນ​ກັບ ເຊື້ອ​ໂຣກ ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ ​ໃນ​ເຈຍຢູ່​ທີ່​ແຂວງ​ຢຸນ​ນານ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ຈີນ ເຖິງ 96 ເປີ​ເຊັນ.

ການ​ສຶກ​ສາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ກ່າວ​ອີກວ່າ ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່​ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ ແມ່ນມີ​ຄວາມ​ຄ້າຍ​ຄຽງ​ເຖິງ 80 ເປີ​ເຊັນ ກັບໄວ​ຣັ​ສ SARS ທີ່​ໄດ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດ​ຫຼາຍກວ່າ 800 ຄົນ ໃນ​ປີ 2002 ແລະ 2003.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຈີ​ນ ບໍ່​ຮູ້​ຢ່າງຄັກ​ແນ່ວ່າ ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ຕິດ​ແປດ​ຈ​າກ​ພວກ​ສັດ​ໄປ​ຫາ​ຄົນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ ແຕ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ຕະຫຼາດ​ກາງ​ແຈ້ງຫຼາຍໆ​ແຫ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຈີນ ເປັນ​ບ່ອນທີ່​ສັດ​ປ່າ ແລະ​ສັດ​ລ້ຽງ​ທັງຫຼາຍ ໄດ້ຖືກ​ວາງ​ຂາຍນັ້ນ ອາດ​ເປັນສ່ວນປະ​ກອບ​ຂອງ​ການ​ຕິດ​ແປດ.


ອ່ານຂ່າວ​ນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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