ມະຫາເສດຖີດ້ານສື່ມວນຊົນ ຂອງຮົງກົງ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຜິດ ຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ

ມະຫາເສດຖີດ້ານສື່ມວນຊົນ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຂອງຮົງກົງ ທ່ານຈິມມີ້ ຫຼາຍ (Jimmy Lai) ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຜິດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 76 ປີ ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາ 2 ຂໍ້ ໃນຖານສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບກອງກຳລັງຕ່າງຊາດ ແລະອີກນຶ່ງຂໍ້ກ່າວຫາ ໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ພິມເຜີຍແຜ່ສິ່ງພິມເພື່ອປຸກລະດົມ. ທ່ານໄດ້ອອກມາສາລະພາບວ່າ ທ່ານ ບໍລິສຸດທຸກຄັ້ງທີ່ທັງ 3 ຂໍ້ກ່າວຫາ ໄດ້ຖືກອ່ານ.
“ບໍ່ມີຄວາມຜິດ,” ຊາວອັງກິດກ່າວສາມຄັ້ງໃນຂະນະທີ່ການກ່າວຫາແຕ່ລະຂໍ້ຖືກອ່ານ. ທ່ານຫຼາຍ ນັ່ງຢູ່ໃນຕູ້ແກ້ວທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງສານ, ຄອບຄົວ, ນັກການທູດຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານຫຼາຍ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫນັງສືພິມ Apple Daily ທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ປິດ ແລະເປັນນຶ່ງໃນນັກວິຈານຂອງຮົງກົງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຕໍ່ການນໍາພາພັກກອມມູນິສຈີນ, ລວມທັງປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງ.
ໄອຍະການ ແອນໂທນີ ຊາວ (Anthony Chau) ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ທ່ານ ຫຼາຍ ເປັນ “ບຸກຄົນຫົວຮຸນແຮງ” ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນຄະດີຂອງວັນອັງຄານວານນີ້. ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາທ່ານຫຼາຍ ວ່າໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຕ່າງຊາດ ເຊັ່ນສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສາທາລະນະຂອງທ່ານຫຼາຍ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງໂທດຕໍ່ຈີນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.