ຜູ້ນຳຮົງກົງທີ່ນິຍົມປັກກິ່ງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ໄດ້ກ່າວຂໍອະໄພ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້
ສຳລັບວິກິດການທາງການເມືອງ ແລະຄວາມບໍ່ສະຫງົບທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍການສະເໜີ
ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ໄປຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ແຕ່ທ່ານ
ນາງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍອມອ່ອນຂໍ້ ຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພວກປະທ້ວງທີ່ຢາກໃຫ້
ທ່ານນາງລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງນີ້.
ທ່ານນາງ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ເວລາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໝົດອາຍຸໃນເດືອນກໍລະກົດປີໜ້າ
ແຕ່ທ່ານນາງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າຈະເສັດສິ້ນອາຍຸ
ໃນສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ.
ທ່ານນາງແລມ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງພວກທ່ານຢ່າງແຮງ ແລະຈະແຈ້ງ
ແລະກໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ” ແລະທ່ານນາງກ່າວ
ຕື່ມວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ແບກຫາບ “ຢ່າງເປັນການສ່ວນຕົວ” ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຕໍ່ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ຫ້ອມລ້ອມຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະໄພດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ຮົງກົງ.”
ຝ່າຍຄ້ານຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທຳການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ
ໃນຮົງກົງ ໃນເດືອນນີ້. ພວກທີ່ຈັດການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີພວກປະທ້ວງ
ປະມານ 2 ລ້ານຄົນອອກມາປະທ້ວງ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະສາມາອະນຸຍາດໃຫ້ຮົງກົງ ທີ່ຈະສົ່ງຄະດີຄວາມ
ໃນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ໃນພື້ນຖານ ຂອງການບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ ໄລຍະຍາວ,
ໂອກາດໃນການທີ່ຈະສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໄປຍັງຈີນ ໃນບາງກໍລະນີ ແມ່ນສົ່ງສັນຍານ
ເຕືອນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໃນທົ່ວທຸກສັງຄົມຂອງຮົງກົງ.
ພວກປະທ້ວງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະສະມາຊິກສະພາທີ່ສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ
ເອີ້ນຮ່າງກົດໝາຍນີ້ວ່າ ເປັນ “ຮ່າງກົດໝາຍຜີ” ຫຼືບໍ່ກໍ “ກົດໝາຍຜີ” ໃນອັນທີ່ພວກ
ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນການແຊກແຊງເຂົ້າໃນປົກຄອງຕົນເອງຂອງຮົງກົງ ທີ່ໄດ້ຄ້ຳປະກັນ
ໃນຖານະເປັນອະດີດເມືອງຂຶ້ນຂອງອັງກິດ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໄປຈົນຮອດປີ 2047.
ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜຸນພວກປະທ້ວງ
ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Morgan Ortagus ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກປະທ້ວງ
ແມ່ນໄດ້ຖືກສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິ ສຳລັບ“ຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງກົດໝາຍໃນ
ຂັ້ນພື້ນຖານນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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