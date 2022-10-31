ນັກຂ່າວ ຮົງກົງ ຮັບຟັງການພິຈາລະນະຄະດີກ່ຽວກັບ 'ການຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງ'

ອະດີດຫົວໜ້າບັນນາທິການ 2 ຄົນ ຂອງອົງການຂ່າວທີ່ຖືກປິດໄປແລ້ວ ຢູ່ໃນ ຮົງກົງໄດ້ເຂົ້າຮັບຟັງການພິຈາລະນາຄະດີໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການພິມເຜີຍ ແຜ່ ເນື້ອຫາ ທີ່ເປັນການ “ຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງ,” ເຊິ່ງເປັນການຟ້ອງຮ້ອງດໍາເນີນຄະດີຫຼ້າສຸດ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ໃນສູນກາງທຸລະກິດນີ້, ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວ AFP.
ການຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງ, ເຊິ່ງເຄີຍມີການນຳໃຊ້ ໃນສະໄໝອານານິຄົມ ຂອງອັງກິດ, ໄດ້ຖືກຮັບເອົາໂດຍຄະນະໄອຍະການ ພ້ອມດ້ວຍກົດໝາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສະບັບໃໝ່ຂອງຈີນ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການປາບປາມການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາ ທິປະໄຕເມື່ອສາມປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຊຸງ ປຸຍ-ເກິນ (Chung Pui-kuen) ອາຍຸ 54 ປີ, ແລະ ແພັດທຣິກ ແລມ (Patrick Lam) ອາຍຸ 34 ປີ, ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Best Pencil Limited ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດແມ່ຂອງ News Stand, ໃນຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບ “ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະການຕີພິມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງຄືນໃໝ່.”
ນັກຂ່າວທັງສອງທີ່ຖືກກັກຂັງມາເປັນເວລາ 10 ເດືອນແລ້ວນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ສານວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຜິດໃດໆ, ແລະຕ້ອງປະເຊີນກັບການຖືກຂັງຄຸກ ເປັນເວ ລາສອງປີ ຖ້າຫາກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ.
ອົງການຂ່າວ Stand News, ເປັນອົງການຂ່າວທີ່ໄດ້ຮັບນິຍົມຫຼາຍທາງອອນລາຍ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດ ແລະນໍາສະເໜີຂ່າວໃນລັກສະນະຂອງຄວາມເຫັນໃຈ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງ, ພ້ອມກັບການປາບປາມທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນສໍານັກງານຂອງອົງການຂ່າວເທື່ອຫຼ້າສຸດໃນປີທີ່ຜ່ານມານີ້, ແລະກໍໄດ້ກັກເງິນຈໍາ 61 ລ້ານໂດລາຮົງກົງ ຫຼື 7.8 ລ້ານໂດລາ ທີ່ເປັນຊັບສິນຂອງບໍລິສັດໄວ້.