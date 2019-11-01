ຕຳຫລວດຮົງກົງໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາໃສ່ພວກປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ໃສ່ໜ້າກາກໄວ້ ແລະພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານສະຫລອງບຸນຮາໂລວີນ (Halloween) ຫລືບຸນຜີຢູ່ທີ່ຄຸ້ມໄຟແສງສີ ສະຫວ່າງສະໄຫວຂອງດິນແດນແຫ່ງດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ຕຳຫລວດປາມຈາລະຈົນ ໄດ້ເລີ້ມເປີດສາກລະດົມຍິງດ້ວຍການໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາ ພາຍຫລັງທີ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງໄດ້ຊຸກຍູ້ຄົນອື່ນໆ ໃຫ້ສະຫລອງບຸນຮາໂລວີນ (Halloween) ໂດຍການໃສ່ໜ້າກາກ, ລວມທັງພວກທີ່ໃສ່ໜ້າກາກເຮັດເປັນທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ (Carrie Lam) ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນຢູ່, ເປັນປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງຂອງຈີນ ຫລື ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນອື່ນໆ.
ບັນດາຜູ້ຈັດການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກສະໜັບສະໜຸນໃສ່ໜ້າກາກປົກໜ້າໄວ້ ເພື່ອທົດສອບກົດໝາຍພາວະສຸກເສີນທີ່ຫ້າມໃສ່ໜ້າກາກໃນຍາມປະທ້ວງທີ່ວາງອອກເມື່ອມໍ່ໆມານີ້.
ຕຳຫລວດຍັງໄດ້ຜັກດັນຄົນໃຫ້ອອກໄປຢ່າງຊ້າໆ ຈາກຄຸ້ມບັນເທິງລານຄວາຍຟອງ (Lan Kwai Fong) ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ໃນທັນໃດເທື່ອວ່າ ມີການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນ ຫລື ມີການຈັບກຸມຄົນ ຫລືບໍ່.
ຕຳຫລວດໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ຫລາຍຄົນໃນນັ້ນໃສ່ໜ້າກາກ ໃຫ້ພາກັນແຕກກະຈາຍກັນອອກໄປຢູ່ໃນຖະໜົນ ຄົນຍ່າງຫລາຍສາຍ ຢູ່ໃນຄຸ້ມຄາວລູນ (Kowloon), ຊຶ່ງເປັນເຂດນຶ່ງທາງພາກເໜືອຂອງຮົງກົງ ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບທ່າເຮືອວິກຕໍເຣຍ (Victoria).
ຕຳຫລວດຮົງກົງເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເອົາຕຳຫລວດໄປປະຈຳ ຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມບັນເທິງລານຄວາຍຟອງ (Lan Kwai Fong) ເພີ້ມອີກ ແລະຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ສົງໄສວ່າເປັນຜູ້ປະທ້ວງຖອດໜ້າກາກ ຫລື ລຶບສີແຕ້ມໜ້າອອກ. ແຕ່ວ່າໜ້າກາກທີ່ໃສ່ໃນການສະຫລອງບຸນຮາໂລວີນ (Halloween) ຫລືບຸນຜີ ບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຫ້າມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກສຳລັບ ຕຳຫລວດ ທີ່ຈະສາມາດແຍກແຍະອອກໄດ້ ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຜູ້ປະທ້ວງ ແລະຄົນທີ່ໄປສະຫລອງງານບຸນທຳມະດາ.
ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງທີ່ໃສ່ໜ້າກາກ ພາກັນເດີນຂະບວນໄປຕາມຖະໜົນສາຍຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຮົງກົງ ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາ, ຊຶ່ງເກີດມາຈາກຄວາມໂກດແຄ້ນ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງພວກຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ທີ່ໄດ້ກັບກາຍມາເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະຊາທິປະໂຕຢ່າງເຕັມສ່ວນ ສຳລັບ ຕົວເມືອງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຈີນແຫ່ງນັ້ນ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນປິດບັງບໍ່ໃຫ້ຄົນເບິ່ງອອກວ່າຕົນແມ່ນໃຜ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ຈະຖືກແກ້ແຄ້ນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ຫລືເປັນຫວ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂົາເຈົ້າ ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຮູ້ນຳ.