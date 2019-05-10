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ກຸ່ມ​ທຸ​ລະ​ກິດ ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ ຂອງ​ໂລກ ຕຳ​ໜິ​ກົດ​ໝາຍ ​ສົ່ງ​ຄົນ​ຮ້າຍຂ້າມ​ແດນ​ ຮົງ​ກົງ

ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ພາ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງຕາມ​ຖະ​ໜົນ​ກົນ​ທາງ ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່ກົດ​ໝາຍການ​ສົ່ງ​​​ຕົວຄົນ​ຮ້າຍ​ທີ່​ກໍ່ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ແດນ ຢູ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ໃນວັນ​ທີ 28 ເມ​ສາ, 2019.

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ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ​ສາ​ກົນ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ ກາຍ​ເປັນ​ກຸ່ມ
​ໃ​ຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ຕຳ​ໜິການສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງຕໍ່​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ ທີ່​ຈະ​ອະ​ນຸ​
ຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ຕົວຄົນ​ຮ້າຍ​ທີ່​ກໍ່ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ໄປ​ໃຫ້​ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່.

ຢູ່​ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ​ທີ່ມີ​ຄຳ​ເວົ້າ​ອັນເຈັບແສບສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ສົ່ງ​ຫາ​ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພານິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້, ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ​ສາ​ກົນ ຫລື ICC ຖາມ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງຮົງ​ກົງຈຶ່ງເດີນ​ຕາມ​ທາງ ທີ່​ມີການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າ​ງວ່ອງ​ໄວເຊັ່ນ​ນັ້ນ ຕໍ່ລະ​ບົບ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ ໂດຍ​ທີ່​ໄດ້ມີ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແບບ​ຈຳ​ກັດ ໂດຍ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ເປັນການ "ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ ໃນ ດ້ານ​ການ​ປົກ​ຄອງປະ​ຊາ​ຊົນ."

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ທ່ານ​ນຶ່ງໄດ້​ສະ​ແດງ​ບັດ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່ກົດ​ໝາຍ​ການ​ສົ່ງ​ມອບ​ຕົວຄົນ​ທຳ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳຂ້າມ​ແດນໄປ​ບ່ອນ​ອື່ນ​ຢູ່ນ​ສະ​ພາ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ ຂອງ​ຮົງ​ກົງ, ວັນ​ທີ 3 ເມ​ສາ, 2019
ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ທ່ານ​ນຶ່ງໄດ້​ສະ​ແດງ​ບັດ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່ກົດ​ໝາຍ​ການ​ສົ່ງ​ມອບ​ຕົວຄົນ​ທຳ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳຂ້າມ​ແດນໄປ​ບ່ອນ​ອື່ນ​ຢູ່ນ​ສະ​ພາ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ ຂອງ​ຮົງ​ກົງ, ວັນ​ທີ 3 ເມ​ສາ, 2019

​ຈົດ​ໝາຍຂອງ ICC ໄດ້ມີ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນນີ້ ທີ່​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ, ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ, ສະ​ມາ​ຄົມ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ ແລະ ຫົວ​ໜ້າ​ກົງ​ສູນ​ໃຫຍ່ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ​ເຄີດ ທອງ (Kurt Tong) ​ໄດ້​ກ່າວ​ອອກມາແລ້ວ.

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາຜ່ານ​ມາ ແລະ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ໄປ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ໂດຍສະ​ພາ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ ຊຶ່ງ​ຢູ່ໃນ​ນັ້ນ​ ​ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພານິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກົດ​ໝາຍນັ້ນມີສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍ.

ຖ້​າ​ຫາກວ່າ ມັນ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ມັນ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ສົ່ງ​ມອບ​ຕົວ​ຄົນຮ້າຍ​ທີ່​ກໍ່​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ໄປ​ໃຫ້​ເຂດ​ອຳ​ນາດໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຄະ​ດີ​ແຫ່ງ​ອື່ນ ລ​ວມ​ທັງ ຈີນ​ແລະໄຕ້​ຫວັນ​ນຳ, ອີງ​ຕາມແຕ່​ລະ​ກໍ​ລະ​ນີ. ທ່ານ ແຄ​ຣີ ລາມ (Carrie Lam) ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ວ່າ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ຈະປິດ "ຊ່ອງ​ຫວ່າງ" ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ໄດ້.

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