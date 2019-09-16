ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ ຮົງ​ກົງ ປະ​ທະ​ກັບ​ ຕຳຫຼວດ ເປັນເວລາ ໄລຍະ 99 ວັນ ມາແລ້ວ

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຖືກຕຳຫຼວດ​ສີດ​ນ້ຳ​ສີ​ຟ້າ​ໃສ່ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​. ຮົງ​ກົງ, ຈີນ, 15 ກັນ​ຍາ, 2019.

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ປະ​ທະ​ກັບ​ຕຳຫຼວດໃນ ຮົງ​ກົງ ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ໂດຍ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ແກວ່ງ​ກ້ອນ​ຫີນ ແລະ ລະ​ເບີດ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ດ້ວຍ​ການ​ໂຍນ​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ ແລະ ສີດ​ນ້ຳ​ທີ່​ຖືກ​ຍ້ອມ​ເປັນ​ສີ​ຟ້າ​ໃສ່.

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ແກວ່ງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃສ່​ຕຳຫຼວດ ​ຢູ່ນອກ​ຖານກອ​ງ​ທັບ​ບົກ​ປົດ​ປ່ອຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຈີນ ແລະ ໄດ້​ທຳ​ລາຍ ແລະ ຈູດ​ໄຟ​ໃສ່​ປ້າຍ​ທີ່​ຂຽນ​ວ່າ ຄົບ​ຮອບ 70 ປີ​ຂອງ​ການ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຈີນ ວັນ​ທີ 1 ຕຸ​ລາ.

ຕຳຫຼວດ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖ​ະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ, “ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ຖະ​ໜົນ ຮາ​ຂອດ (Harcourt) ໃນເຂດ ແອັດ​ໄມ​ຣາ​ລ​ຕີ (Admiralty), ທຳ​ລາຍ​ຫ້ອງ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສູນ​ກາງ ແລະ ໄດ້​ແກວ່ງ​ລະ​ເບີດ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ເຂົ້າ​ໄປ​ທາງ​ໃນ​ຢ່າງ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ.”

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ປະ​ທະ​ກັນ​ໄປ​ມາ​ກັບ​ຕຳຫຼວດ, ຈູດ​ໄຟ​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ ແລະ ກີດ​ກັ້ນ​ຫົນ​ທາງ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ຕົວ​ເມືອງ. ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ມອດ​ໄຟ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ຍິງ​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ​ໃສ່​ເພື່ອ​ແຍກ​ຍ້າຍ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ. ນ້ຳ​ທີ່​ຖືກ​ຍ້ອມ​ສີ​ຟ້າ​ຍິງ​ອອກ​ຈາກ​ທໍ່​ສີດ​ນ້ຳໄດ້​ຖືກ​ໃຊ້ ​ສະ​ນັ້ນ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາ​ດ​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ຜູ້​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ.

ມັນ​ເປັນ​ວັນ​ທີ 99 ຂອງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕະຫຼອດ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ ທີ່​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະ
ຊາທິປະໄຕໃນເຂດແດນຂອງ ຈີນ. ດັ້ງເດີມແລ້ວການປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກັບການ
ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນອາຊະຍາ
ກອນໄປດຳເນີນຄະດີໃນ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.

ມາດ​ຕະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຖອນ​ອອກ​ໄປ​ແລ້ວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ແຕ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​
ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ ໃນການຄັດຄ້ານກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ປະທ້ວງເຫັນວ່າ ເປັນການແຊກແຊງຂອງ ປັກ
ກິ່ງ ໃນການຄວບຄຸມ ຮົງກົງ ເຖິງແມ່ນຈະມີການສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ການປົກຄອງຕົນເອງ
ເມື່ອ ອັງກິດ ໄດ້ມອບ ຮົງກົງ ຄືນໃຫ້ ຈີນ ຄວບຄຸມໃນປີ 1997 ກໍຕາມ. ຜູ້ປະທ້ວງຢາກ
ທຳການລົງຄະແນນສຽງທົ່ວໄປ ແລະ ສືບສວນສອບສວນໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ
ເປັນການກະທຳທີ່ຜິດຂອງຕຳຫຼວດ ໃນການຄວບຄຸມການປະທ້ວງ.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢ່າງ​ສະ​ຫງົບ​ຢູ່ນອກ​ສະ
ຖານກົງສຸນຂອງ ອັງກິດ, ຖືປ້າຍທີ່ອ່ານວ່າ “ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຈີນ-ອັງກິດ ແມ່ນເປັນ
ໂມຄະ” ແລະ “ນຶ່ງປະເທດ, ສອງລະບົບແມ່ນໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ.” ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຮ້ອງເພງ
“God save the queen” ເຊິ່ງແມ່ນເພງຊາດຂອງ ອັງກິດ.

ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ 1,300 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕົ້ນ​
ເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG