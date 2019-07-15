ຕຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນ ແລະ ສະເປໝາກເຜັດ ເພື່ອສະຫຼາຍແຍກຕົວພວກປະທ້ວງ
ຫຼາຍພັນຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກມາຖະໜົນໃນເຂດຊານເມືອງຂອງ ຮົງກົງ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍໄປ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່
ທັງໝົດ, ພ້ອມກັບການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ຜູ້ທີ່ຖືກຮັບ
ຮອງໂດຍ ປັກກິ່ງ.
ການປະທ້ວງໃນເມືອງ ຊາ ຕິນ ໄດ້ດຳເນີນໄປ ດ້ວຍຄວາມສະຫງົບໃນວັນອາທິດວານ
ນີ້, ແຕ່ການປະທະກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງຕຳຫຼວດ ກັບ ຜູ້ປະທ້ວງ ໃນຂະນະທີ່ຕາ
ເວັນໃກ້ຈະຕົກດິນ. ຜູ້ປະທ້ວງບາງຄົນໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າຂອງທ້ອງ
ຖິ່ນ ໃນຂະນະທີ່ການປະທະກັນ ໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນ ໄດ້ໃຊ້ສະເປໝາກເຜັດ ແລະ ໄມ້ຄ້ອນເພື່ອສະຫຼາຍຕົວ
ພວກປະທ້ວງຈາກຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຄັນຮົ່ມ ແລະ ອາວຸດ
ທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາເອງອື່ນໆເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຕຳຫຼວດ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມເດີນຂະບວນ ໄປເຂດທີ່ຫ່າງໄກອອກໄປນອກຮົງກົງ ເພື່ອພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະໄປຫາປະຊາກອນທີ່ກວ້າງອອກໄປ. ເມືອງ ຊາ ຕິນ ຕັ້ງຢູ່ພາກພື້ນ New
Territories ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນຕິດ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ຜູ້ຈັດການປະທ້ວງໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ປະທ້ວງ 110,000 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນຂະນະທີ່ຕຳ
ຫຼວດໄດ້ເວົ້າວ່າຕົວເລກແມ່ນ 28,000 ຄົນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ RTHK.
ຮົງກົງ ໄດ້ເປັນຈຸດທຳການປະທ້ວງທ້າຍອາທິດ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດແລ້ວ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນທີ່ມີບັນຫາ ທີ່ຈະອະ
ນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນອາຊະຍາກອນ ຮົງກົງ ໄປ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ຫຼັງຈາກການມີບັນຫາຫຼາຍອາທິດ ແລະ ການປະທ້ວງທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ດຸຮ້າຍຢູ່ຕາມຖະ
ໜົນນັ້ນ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານນາງ ແລມ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມ
ແດນແມ່ນ “ໄດ້ດັບສູນໄປແລ້ວ.”