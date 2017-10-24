ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ສອງຄົນ ໃນຮົງກົງ ຖືກປະກັນໂຕອອກມາ

ສານສູງສຸດຮົງກົງ ໄດ້ປ່ອຍໂຕນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໜຸ່ມນ້ອຍສອງຄົນ
ຊຶ່ງໄດ້ຖືກປະກັນໂຕອອກມາໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການຂໍອຸທອນກ່ຽວກັບການຕັດສິນ ແລະ
ໂທດຕິດຄຸກ ທີ່ໄດ້ນຳພາການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນປີ 2014.
ສານອຸທອນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໄດ້ປ່ອຍໂຕ ທ້າວ Joshua Wong ແລະທ້າວ Na-than
Law ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າທັງສອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເງິນຄ່າປະກັນໂຕ
6,400 ໂດລາ. ສານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ ທ້າວ Wong ແລະທ້າວ Law ມອບໜັງສືຜ່ານແດນ
ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະລາຍງານໂຕຕໍ່ຕຳຫລວດອາທິດລະເທື່ອ.
ການຮັບຟັງຄຳອຸທອນຢ່າງເປັນທາງການຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ເດືອນພະຈິກ.
ທ້າວ Wong ທ້າວ Law ແລະຜູ້ນຳພາຄົນປະຊາທິປະໄຕທີສາມ ທ້າວ Alex Chow
ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ໄດ້ຮັບການຕັດສິນລົງໂທດທີ່ເບົາບາງ ໂດຍສານຊັ້ນຕົ້ນໃນ ປີກາຍນີ້ ໃນຖານບຸກເຂົ້າໄປໃນເດີ່ນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດຖະບານໃນເດືອນກັນ ຍາ ປີ 2014 ເພື່ອ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງເສລີຢ່າງເຕັມທີ່ນັ້ນ.
ການປະທ້ວງໄດ້ນຳໄປສູ່ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ຄັນຮົ່ມປະຕິວັດ” ທີ່ໄດ້ປິດທາງຫລວງທີ່ສຳ
ຄັນຫລາຍສາຍ ເປັນເວລາກວ່າສອງເດືອນ.
ແຕ່ວ່າ ບັນດາໄອຍະການໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຊັກຊວນສານວ່າ ການຕັດ
ສິນລົງໂທດໃນຂັ້ນຕົ້ນນັ້ນເບົາເກີນໄປ ລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ. ທ້າວ Wong ອາຍຸ 21 ປີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຄິດຄຸກຫົກເດືອນ ທ້າວ
Law ອາຍຸ 24 ປີ ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກແປດເດືອນ ແລະທ້າວ Chow ອາຍຸ 27 ປີ
ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກເຈັດເດືອນ.
ທ້າວ Chow ບໍ່ໄດ້ຂໍປະກັນໂຕ ແລະຍັງຢູ່ໃນຄຸກເວລານີ້.
ທ້າວ Law ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດຮົງກົງປີກາຍນີ້ ແຕ່ວ່າລາວ
ແລະສະມາຊິກສະພາທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕອີກຫລາຍໆຄົນ ໄດ້ຖືກປົດ
ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຍ້ອນປະທ້ວງໃນລະຫວ່າງສາບານໂຕເຂົ້າຮັບ
ຕຳແໜ່ງ. ເພາະວ່າ ລາວຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກ ດົນກວ່າສາມເດືອນ ໃນທາງກົດໝາຍ
ແລ້ວ ລາວຈຶ່ງຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາອີກ ເປັນເວລາຫ້າປີ.
ຮົງກົງໄດ້ຊົມໃຊ້ສິດເສລີພາບຫລາຍໆຢ່າງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງປີ 1997 ທີ່ໄດ້ໂອນຮົງ
ກົງຄືນໃຫ້ແກ່ຈີນຈາກການປົກຄອງຂອງອັງກິດເຖິງແມ່ນວ່າຈີນຍັງສືບຕໍ່ຈັບຕາເບິ່ງ
ຢູ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກໍຕາມ.
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