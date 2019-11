ສານຂັ້ນສູງຂອງຮົງ​ກົງ ໄດ້​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ການ​ຕັດ​ສິນກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ແລະ​ໄດ້​ຫ້າມພວກ​ປະ​ທ້ວງ

​ຄືນ​ໃໝ່ ບໍ່ໃຫ້​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ​ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​. ສານ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃນ​ວັນ​

ສຸກວານ​ນີ້​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ສາ​ມາດ​ບັງ​ຄັບ​ການ​ຫ້າມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ. ກ​ານ​

ຫ້າມ​ນີ້​ເລີ້ມ​ນຳ​ໃຊ້ໃນຂັ້ນ​ຕົ້ນ ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ຜ່ານ​ມາ ພາຍ​ໃຕ້ອຳ​ນາດຂອງພາ​ວະ​

ສຸກ​ເສີນທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ ເພື່ອ​ວ່າ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ປະ​ທ້ວງສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະເຊື່ອງ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຂົ​າ​ເຈົ້າ​ໄດ້.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຕຳ​ຫຼວດ​ພວມກະ​ກຽມ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຄວາມ​

ວຸ້ນ​ວາຍ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນລະ​ຫວ່າງ​ການແຂ່ງ​ຂັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະ​ພາປະ​ຈຳເຂດ ທີ່​ມີ​ກຳ​

ນົດ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້.​

ເວ​ລາ​ສານ​ໂຈະການ​ຫ້າມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທາງ​ສາ​ນ​ກ່າວ​ວ່າ​ມາດ​ຕະ​ການນີ້​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່ ​ສິດ

​ທິພື້​ນ​ຖາ​ນ ຂອງ​ພວກ​ປະທ້ວງ​ ເກີນ​ໄປກວ່າ​ທີີ່​ມີເຫດ​ຜົນ​ຈຳ​ເປັນ. ສະ​ພາ​ຈີນ​ໄດ້​ຕ້ອງ​

ຕິການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ ແລະມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ປັກ​ກິ່ງອາດ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ບອກ​ໃຫ້​

ຍົກ​ເລີກ​ການຕັດ​ສິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ພາ​ກັນ​ທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່​ການ​ຫ້າມ​ນີ້ ແລ​ະ 632 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ

​ຈັບຍ້ອນ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ລ​ະ​ບຽບ ຊຶ່ງ 61 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ​ອີງ​ຕາມການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​

ສານ​ເທື່ອຫລ້າ​ສຸດ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່ຕ້ານລັດ​ຖະ​ບານ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ກະ​ຈັດ​ກະ​ຈາຍ​ໃນລະ​ຍະ​ບໍ່

ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້. ຕຳ​ຫຼວດ​ປາບ​ຈາ​ລະ​ຈົນ​ ໄດ້​ທັບ​ມ້າງ ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ເລັກ​ນ້ອຍ

ລະ​ຫວ່າງ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ແລະພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນປັກ​ກິ່ງ ຢູ່​ທີ່​ຂົວແຫ່ງ​ນຶ່ງໃນ​ເຂດ​

ໃຈ​ກາງ​ເມືອງ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ ແຕ່​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນເກີດ​ຂຶ້ນກ່ອນ​

ໜ້າ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບ​ານ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ​ເພື່ອ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່

​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍທີ່​ຖືກ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ແຕ່ບັດ​ນີ້​ໄດ້​ຖອນໄປ​ແລ້ວ ທີ່​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ປະ​ຊາ​

ຊົນ​ຮົງ​ກົງ ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຢູ່ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່. ການ​ປະ​ທ້ວງໄດ້​ຫັນ​ປ່ຽນຢ່າງ

ວ່ອງ​ໄວ ​ກາຍ​ເປັນການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ກ​ວ້າງ​ຂວາງ ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ

ແລະ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຈີນ. ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຍັງ​ໄດ້ແຜ່ອອກ​ໄປ

​ສູ່​ມະ​ຫ​າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ຢູ່​ທີ່ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Hong Kong

Polytechnic ພວກ​ນັກສຶກ​ສາ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ ທ່າມ​ກາງ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່ຊັບ​ສິນ​ຖືກ​

ທຳ​ລາຍ.

​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ​ທ​ຣໍາ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້​ໄດ້ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ

​ການ​ຢູ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ​ໂດຍຮ້ອງວ່າ “ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ສັບ​ສົນ” ​ໃນ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະຫວ່າງ

ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບຈີນ ແລະ​ການເຈ​ລະ​ຈາ​ການ​ຄ້າ ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດທີ່ພວມ​ດຳ​ເນີນ​

ຢູ່. ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ຕໍ່​ລາຍ​ການ​ໂທ​ລະ​ພາບ “Fox &:amp: friends” ​ນັ້ນ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ ເຄ​ຣ​ດິດ ໃນ​ການປ້ອງ​ກັນບໍ່​ໃຫ້​ເກີດຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຈາກການ​ບຸກ​ຂອງຈີນ​ເຂົ້າໄປ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້ກ່າວ​ເຖິງ​ປະ​ທາ​ນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ໂດ​ຍ​ເວົ້າວ່າ “ຖ້າ​

ຫາກ​ບໍ່​ແມ່ນຍ້ອນ​ຂ້​າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ ຮົງ​ກົງອາດ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ພາຍໃນ 14 ​ນາ​ທີ. ລາວ​ມີ

​ທະ​ຫານ​ນຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ຢູ່ນອກ​ຮົງ​ກົງ.” ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ

ຍັງ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ນຳ​ຈີນ ໃຫ້​ຍັບ​ຢັ້ງກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະ​ທຳ​ໃດໆ ທີ່​ຈະສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ທາງ

​ລົບ ​ຕໍ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ.

Hong Kong's High Court has reversed an earlier decision and reinstated a ban on anti-government demonstrators wearing face masks. The court ruled Friday that the government could enforce the ban for one week. The ban was initially imposed in October under rarely used emergency powers so that protesters could not hide their faces.



The latest decision comes as police prepare for possible unrest during contested district council elections scheduled for Sunday.



When the court suspended the ban, it said the measure infringed on the protesters' fundamental rights more than was reasonably necessary. China's parliament rebuked that court ruling and there was concern that Beijing could try to overrule the decision.



Many protesters have defied the ban, and 632 people have been arrested under the regulation, of which 61 have been charged, the court's latest ruling said.



Anti-government rallies were held sporadically in recent days. Riot police broke up minor scuffles between protesters and pro-Beijing supporters at a downtown bridge Friday, but there were no major clashes ahead of the elections.



The anti-government protests began in June in opposition to a proposed bill - now withdrawn - that would have allowed Hong Kong citizens to be extradited to the mainland. The protests quickly turned into wider calls for democracy and opposition to growing Chinese influence. The protests also spread to local universities. At Hong Kong Polytechnic University, a number of students have been arrested amid images of property damage.



U.S. President Donald Trump on Friday commented on the situation in Hong Kong, calling it "a complicating factor" in U.S.-China relations and the ongoing trade talks between the two countries. In a telephone interview with the "Fox & friends" news program, Trump claimed credit for preventing a violent incursion from China into Hong Kong.



"If it weren't for me, Hong Kong would have been obliterated in 14 minutes. He's got a million soldiers, standing outside of Hong Kong", said the president, referring to Chinese President Xi Jinping. Trump also said he had asked the Chinese leader to refrain from any actions that would negatively impact the bilateral trade talks.