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ສານ​ ຮົງ​ກົງ ປະ​ຕິ​ເສດ ການຄັດ​ຄ້ານ ​ຫ້າມ​ໃຊ້​ໜ້າ​ກາກ, ການ​ປະ​ທ້ວງ ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຖ່າຍ​ຮູບ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ ແລະ ຖື​ຄັນ​ຫົ່ມ ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ໃນ ຮົງກົງ. 6 ຕຸ​ລາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້, ສານ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ກົດ​ໝາຍ​ພາ​ວະສຸກ​
ເສີນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ອາ​ຍາ ໃນ​
ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ພາ​ກັນ​ລົງ​ໄປ​ຢູ່​ຕາມ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​
ໂດຍ​ຝ່າ​ຝືນ​ລະ​ບຽບ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າບັນ​ດາ​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ​ຈຳ​
ນວນ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ຍັງ​ປິດ​ໄວ້​ຢູ່ກໍ​ຕາມ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນພາ​ກັນ​ໄປ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ໃຫຍ່​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​
ຢ່າງ​ວ່ອງໄວ​ຢູ່​ທົ່ວ​ຕົວ​ເມືອງທີ່ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ--ຊຶ່ງ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ທຳ​ລາຍ​
ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ​ ແລະ​ຫ້າງ​ຮ້ານຕ່າງໆ--- ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ຜູ້​ນຳ​ຮົງ​ກົງ ໄດ້ປະ​ກາດ​
ຫ້າມ​ສວມ​ໜ້າ​ກາກ​ໃນ​ເວ​ລາ​ປະ​ທ້ວງ, ຊຶ່ງ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ມີການ​ໃຊ້​ອຳ​ນາດໃນ​ພາ​ວະ​ສຸກ​
ເສີນ​ສະ​ໄໝ​ທີ່ເປັນ​ຫົວ​ເມືອງຂຶ້ນ ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ມາໃຊ້ໄດ້​ເຄິ່ງ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​ແລ້ວ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕໄດ້​ພາ​ກັນ​ໄປ​ຫາ​ສານ​ສູງ​ໃນ​
ວັນອາ​ທິດມື້ນີ້ ເພື່ອ​ຫາ​ທາງໃຫ້​ອອກຄຳ​ສັ່ງ​ສານ​ໃນ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ເພື່ອ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​
ການເກືອດ​ຫ້າມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ວ່າ ອຳ​ນາດ​ໃນ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ບໍ່​ໄດ້​ໄປ
​ຜ່ານຂະ​ແໜງ​ນິ​ຕິບັນ​ຍັດ ແລະຝ່າ​ຝືນ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນສະ​ບັບທີ່​ຕໍ່າ​ກວ່າຂອງ​ເມືອງ
ດັ່ງ​ກ່າວ.

ແຕ່​ວ່າ​ ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ຂັ້ນສູງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທີ່​ຂໍ​ໃຫ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຄັດ​ຄ້ານຕໍ່​ການ
​ເກືອດ​ຫ້າມນັ້ນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄຳ​ຕັດ​ສິນກຳ​ລັງ​ອອກ​ມາຢູ່ນັ້ນ ກໍ​ມີການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ
ຂອງ​ສອງ​ກຸ່ມ​ ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ສອງ​ຟາກ​ຂ້າງ​ຂອງ​ທ່າ​ເຮືອວິ​ກຕໍ​ເຣຍ (Victoria), ໂດຍ​ທີ່
​ມີພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄປ​ເຕົ້າ​ກັນທ້າມ​ກາງຮ່າ​ຝົນ​ຕົກລົງ​ມາ​ຢ່າງ
​ແຮງ.

ພາຍ​ຫລັງທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ແລະ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຮຸນ​ແຮງ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໄດ້
4 ເດືອນ​ແລ້ວ ທ່ານ ແຄ​ຣີ ແລ​ມ (Carrie Lam), ຜູ້​ນຳ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງຕົວ​
ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ປັກ​ກິ່ງ ​ກໍໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ ກວາດ​ລ້າງ​ໃນ​ສະ​ໄໝ
ເປັນ​ຫົວ​ເມືອງ​ຂຶ້ນນັ້ນ ກັບ​ມາ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ຊຶ່ງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງສາ​
ມາດສ້າງ "ລະ​ບຽບ​ການ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້" ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ປວງ​ຊົນ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ໃຊ້​ມັນ​ເພື່ອຫ້າມ​ການ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ --ທີ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ໃຊ້​ມັນປິດ​ບັງ​ບໍ່
​ໃຫ້​ຄົນ​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ໃຜ ແລະ​ໃຊ້​ປ້ອງ​ກັນ​ແກ​ັສນ້ຳ​ຕາ - ແລະ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ
ທ່ານ​ນາງ​ຈະ​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກົດ​ລະ​ບຽບໃໝ່ຂຶ້ນ​ມາ ຖ້າ​ຫາກ​ສະ​ພາບ​ວຸ້ນ
​ວາຍ​ບໍ່ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ຈາກ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ລັດຖະ​ບານ
ແລະ​ປັກ​ກິ່ງ.

ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ທີ່​ຄັດ​ຄ້ານ ແລະ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງເຫັນ​ວ່າມັນ​ເປັນ​ການ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ເປັນ​ເນີນ​ສູງ
ທີ່​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ສູນ​ກາງ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ​ເລື່ອນເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ລະ​ບອບ​ຜະ​ເດັດ​ການ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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