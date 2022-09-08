ສານ ຮົງກົງ ລົງໂທດນັກບໍາບັດການເວົ້າ 5 ຄົນ ກ່ຽວກັບປື້ມທີ່ມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ 'ການປັ່ນປ່ວນຂອງແກະ'

ສານຂອງຮົງກົງ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ ນັກບໍາບັດການເວົ້າ 5 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນໂດຍການປຸກລະດົມກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ລຸນຫຼັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພິມເຜີຍແຜ່ໜັງສືສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ຖືວ່າເປັນການຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ທ່ານລໍຣີ ຫຼາຍ ມານ-ຫຼິງ (Lorie Lai Man[ling), ທ່ານເມໂລດີ ເຢິງ (Melody Yeung), ທ່ານຊິດນີ ອຶງ (Sidney Ng), ທ່ານຊາມູເອລ ຊານ (Samuel Chan), ແລະທ່ານຟອງ ເທັສ-ໂຮ (Fong Tsz-ho) ເປັນສະມາ ຊິກ ສູນກາງສະຫະພາບເພື່ອບໍາບັດການເວົ້າຂອງ ຮົງກົງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປິດໄປແລ້ວ. ທັງໝົດສາລະພາບວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຜິດ ແລະໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ເປັນພະ ຍານໃນສານ.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າພິມເຜີຍແຜ່ປຶ້ມກາຕູນກ່ຽວກັບຮູບພາບສາມຫົວ ທີ່ມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບແກະ ກໍາລັງພາກັນພະຍາຍາມຂັບໄລ່ໝາປ່າ ອອກຈາກໝູ່ບ້ານຂອງພວກມັນ.
ທ່ານຜູ້ພິພາກສາກັອກ ວາຍ-ກິນ (Kwok Wai-kin), ນຶ່ງໃນຜູ້ພິພາກສາທີ່ກໍານົດກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຮົງກົງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເລືອກໂດຍຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງຮົງກົງ, ຕັດສິນວ່າ ປຶ້ມກ່ຽວກັບກາຕູນທັງສາມຫົວນັ້ນມີເຈດ ຕະນາເພື່ອສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ. ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ຂຽນອອກມາ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມໝາຍວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ອ່ານໜັງສືເຫຼົ່ານັ້ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການບອກ ເລົ່າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນແກະ ແລະໝາປ່າທີ່ກໍາລັງພະຍາຍາມທໍາລາຍພວກເຂົາເຈົ້າຄືເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການຂອງລັດຖະບານຈີນ.
ນຶ່ງໃນປຶ້ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລົ່າກ່ຽວກັບເລື້ອງລາວຂອງຝູງແກະທີ່ພາກັນຕໍ່ສູ້ຕ້ານຝູງໝາປ່າທີ່ກໍາລັງພະຍາຍາມຢຶດຄອງໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ໃນການພິມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຫດການໂຕຈິງ ຢູ່ໃນຮົງກົງ ລວມທັງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປີ 2019, ໂດຍມີຈໍາໜ່າຍຢູ່ໃນຮ້ານໜັງສືທ້ອງຖິ່ນທົ່ວໄປ ແລະທາງອອນລາຍ.
ໃນການພິຈາລະນາຄະດີສອງເດືອນ, ບັນດາໄອຍະການກ່າວວ່າ ປຶ້ມເຫຼົ່ານັ້ນສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດຊັງຕໍ່ລັດຖະບານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິຈາລະນາ ວ່າ ການປຸກລະດົມດັ່ງກ່າວ ເປັນການກະທໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຄືກັນກັບ “ທໍລະຍົດຕໍ່ຊາດ.”
ທະນາຍຄວາມຂອງຈໍາເລີຍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ໂຕລະຄອນສັດເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນໂຕລະຄອນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຈິງ, ແລະຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກວມລວມເກີນໄປ.