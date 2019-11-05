ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ນຳຂອງຮົງກົງ ທ່ານນາງແຄຣີ ແລມ ວ່າ ທ່ານມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວຂອງທ່ານນາງ ຂະນະທີ່ການປະທ້ວງຢູ່ ໃນຮົງກົງ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ.
ໃນການພົບປະລະຫວ່າງພວກຜູ້ນຳທັງສອງທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານສີໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງວຽກງານທີ່ທ່ານນາງ ແລະຄະນະຂອງທ່ານນາງໄດ້ເຮັດ ໃນໄລຍະຫ້າເດືອນຜ່ານມາໃນຂະນະທີ່ຮົງກົງມີການປະທ້ວງເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສິດໃນການປົກຄອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຊິນຫົວ.
ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ຕຳຫຼວດຮົງກົງໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະຂັບໄລ່ພວກປະທ້ວງໃຫ້ແຕກພ່າຍໜີຊຶ່ງການໂຮມຊຸມນຸມໃນເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງດັ່ງກ່າວຂອງຈີນບໍ່ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນເລີຍວ່າຈະເບົາບາງລົງ.
ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາແມ່ນໂອກາດຄົບຮອບວັນທ້າຍອາທິດທີ 22 ລຽນຕິດ ທີ່ໄດ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນຮົງກົງ.
ສູນກາງການເງິນໃນເອເຊຍໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະບາງຄັ້ງກໍເກີດຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ ມາແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນຍ້ອນການສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຂ້າມແຜນໄປຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ການປະທ້ວງ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍກາຍເປັນການຮຽກຮ້ອງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໂດຍເຕັມສຳລັບຮົງກົງ ການສືບສວນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ກ່ຽວກັບການທີ່ອາດມີການໃຊ້ກຳລັງເກີນຂອບເຂດຂອງຕຳຫຼວດ ແລະການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດແກ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຈັບທັງໝົດ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການປະທ້ວງ. ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ໃສ່ໜ້າກາກໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເຂດຄຸ້ມທຸລະກິດ ແລະລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນແລະແກວ່ງດິນຈີ່ ແລະລະເບີດນ້ຳມັນ ເຂົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດ.