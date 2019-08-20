ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອັງກິດ ກ່າວວ່າ “ຕົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ” ຕໍ່ລາຍງານທີ່ວ່າ ພະນັກງານຜູ້ນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ກົງສູນຂອງຕົນໃນຮົງກົງຖືກ ກັກຕົວໄວ້ ໃນຈີນແຜນດິນໃຫຍ່.
ອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນຂອງຮົງກົງ ເວັບໄຊຕ໌ HK01 ກ່າວວ່າ ພະນັກງານ ທີ່ລະບຸວ່າ ແມ່ນທ່ານໄຊມອນ ເຊັງ ບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາຍັງຮົງກົງອະດີດອານານິຄົມຂອງອັງກິດ ຈາກເມືອງເຊັນເຈັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ເມື່ອວັນທີ 9 ສິງຫາ ຜ່ານມາ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ໄປຮ່ວມປະຊຸມທາງທຸລະກິດນັ້ນ.
ຫ້ອງການການຕ່າງປະເທດ ແລະເຄືອຈັກກະພົບ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຄອບຄົວທ່ານເຊັງ ແລະ “ຊອກຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆເພີ້ມຕື່ມ ຈາກທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນແຂວງກວາງຕຸ້ງແລະຮົງກົງ.”
ຮົງກົງແມ່ນໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນການປະທ້ວງທີ່ຟົດເດືອດແລະຮຸນແຮງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ. ປັກກິ່ງ ແມ່ນໂກດແຄ້ນ ເວລາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ ທ່ານໂດໂມນິກ ແຣບ ໄດ້ໂທລະສັບໄປໂອ້ລົມກັບຜູ້ນຳຮົງກົງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ໃນວັນສຸກ ຜ່ານມານີ້ ກ່ຽວກັບ ການປະທ້ວງ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງກ່າວວ່າ ຕົນ “ຂໍຮຽກຮ້ອງຢ່າງເຂັ່ງຂຶມ” ໃຫ້ອັງກິດ “ຍຸຕິການເອົາບາດກ້າວໃດໆໃນທັນທີ ທີ່ເປັນ ການແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນກິດຈະການຮົງກົງ ແລະແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນກິດຈະການ ພາຍໃນປະເທດຂອງຈີນ.”