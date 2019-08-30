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ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ທີ່​ສຳ​ຄັນ 3 ຄົນ ໃນ​ຮົງ​ກົງ ຖືກ​ຈັບ​

ທ້າວໂຈ​ວາ ວົງ (Joshua Wong) (ຊ້າຍ) ຜູ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ການ​ເມືອງໂດ​ມົ​ສຊິ​ສ​ໂຕ (Demosisto) ແລະ​ນາງ ແອັກ​ເນ​ສ ໂຈວ (Agnes Chow) ໄດ້​ຖືກ​ລົດ​ຕຳ​ຫລວດນຳ​ຕົວ​ໄປ​ຢູ່​ໃຫ້​ສານແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ຮົງ​ກົງ, ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ສິງ​ຫາ, 2019

ຕຳ​ຫລວດ​ຢູ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງໄດ້​ຈັບ​ກຸ​ມ​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ທີ່​ສຳ​ຄັນ 3 ຄົນ ກ່ອນ​ໜ້າ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ໃຫຍ່ທີ່​ຖືກ​ວາງ​ແຜນ​ວ່າ ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ອື່ນນີ້. ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້ຖືກພວກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການປະ​ທ້ວງບອກ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກໄປ​ແລ້ວ​ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ຫ້ອງ​ການ​ຂໍ​ອຸ​ທອນ​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ອອກ​ໃບອະ​ນຸ​ຍາດໃຫ້.

ທ້າວໂຈ​ວາ ວົງ (Joshua Wong) ຜູ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ການ​ເມືອງໂດ​ມົ​ສຊິ​ສ​ໂຕ (Demosisto) ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ຍ້ອນ​ຖືກ​ສົງ​ໄສວ່າເປັນ​ຜູ້​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່ບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດໃນ​ວັນ​ທີ 21 ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ, ອີງ​ຕາມ​ຕຳ​ຫລວດ.

“ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດລາວ​ກໍຖືກ​ຊຸກ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ລົດ​ສ່ວນ​ຕົວຄັນ​ນຶ່ງ​ຢູ່ໃນ​ຖະ​ໜົນຫັ້ນ​ໂລດ" ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພັກໂດ​ມົ​ສຊິ​ສ​ໂຕ (Demosisto) ທີ່ລະ​ດົມ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີທວີດ​ເຕີທາງ​ການ​ຂອງ​ຕົນ.

​ນາງ ແອັກ​ເນ​ສ ໂຈວ (Agnes Chow) ທີ່​ສັງ​ກັດ​ຢູ່​ໃນ​ພັກໂດ​ມົ​ສຊິ​ສ​ໂຕ (Demosisto) ກໍ​ຖືກ​ຈັບເຊັ່ນ​ກັນ​ຢູ່ທີ່​ເຮືອນ​ຂອງ​ນາງ.

ຕຳ​ຫລວດ​ເວົ້າ​ວ່າ ທັງທ້າວ ວົງ ແລະນາງ ໂຈວ ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 22 ປີນັ້ນກຳ​ລັງ​ຖືກ​ສືບ​ສວນ ສອບ​ສວນ ​ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ສົງ​ໄສວ່າພວກ​ກ່ຽວ “ໄດ້​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ" ແລະ "ຮູ້​ວ່າ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດນັ້ນ".

ທ້າວ​ວົງ​ເປັນ​ຜູ້​ສຳ​ຄັນຢູ່​ໃນ​ວົງ​ການ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ປີ 2014 ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ ​ຫລາຍ​ພາກ​ຂອງ​ຕົວ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບທີ່ບໍ່ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫຍັງ​ໄດ້ເປັນ​ເວ​ລາ 79 ວັນ. ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ຄຸກ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຕິດ​ຄຸກ​ເປັນ​ເວ​ລາ 5 ອາ​ທິດ ຍ້ອນໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ສານ.

ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ຕຳ​ຫລວດ​ກໍ​ໄດ້​ຈັບ​ທ້າວ ແອນ​ດີ ຈານ (Andy Chan), ຜູ້ກໍ່​ຕັ້ງ​ພັກ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ ຫລື Hong Kong National Party ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ໃຫ້ມີ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຍ້ອນ​ຖືກ​ສົງ​ໄສວ່າຜູ້​ກ່ຽວ "ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ໃຫ້​ມີ​ສະ​ພາບ​ໂກ​ລະ​ຫົນ​ວຸ້ນ​ວາຍ" ແລະ "ໂຈມ​ຕີ​ຕຳ​ຫລວດ" ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ກໍ​ລະ​ກົດຜ່ານ​ມາ.

ຕຳ​ຫລວດ​ໄດ້​ຈັບ​ກຸມພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ປະ​ມານ 900 ຄົນ​ນັບ​ແຕ່​ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ ປະ​ທ້ວງ ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ເພື່ອ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ການ ສົ່ງ​ຜູ້​ຮ້າຍ​ຂ້າມ​ແດນ​ທີ່​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສວ່າ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ອາ​ຍາ ໄປ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຢູ່​ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ ຊຶ່ງ​ປັດ​ຈະ​ບັນ​ນີ້ ໄດ້​ຖືກ​ງົດ​ໄວ້​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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