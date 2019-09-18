ນັກເຄື່ອນໄຫວ ຮົງກົງ ຄົນສຳຄັນ ທ້າວ ໂຈສຊົວ ວັອງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນສິດທິມະນຸດ ແລະ ປະຊາ
ທິປະໄຕໃນດິນແດນເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງຂອງ ຈີນ ນັ້ນ, ໂດຍປະກາດວ່າ “ຜົນປະ
ໂຫຍດແມ່ນບໍ່ເຄີຍສູງກວ່ານີ້.”
ການຮ້ອງຂໍເພື່ອການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະລັດ ຂອງທ້າວ ວັອງ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນລະ
ຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການໃນ ວໍຊິງຕັນ ຕໍ່ຄະນະກຳມາທິການບໍລິຫານລັດຖະສະ
ພາ ກ່ຽວກັບ ຈີນ ເພື່ອທົບທວນຄວບຄືບໜ້າ ໃນ ຮົງກົງ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຈີນ ໃນວິ
ກິດການດ້ານການເມືອງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ້າວ ວັອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບນັກເຄື່ອນໄຫວຄົນດັງຂອງ ຮົງກົງ ນາງ ເດັນນີສ ໂຮ ຜູ້ທີ່
ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສະຖານະພາບອັນພິເສດຂອງຮົງກົງ ຈະກະຕຸ້ນກຳ
ລັງໃຈໃຫ້ ຈີນ ຖ້າ ສະຫະລັດ ບໍ່ທຳການກົດດັນຕໍ່ ຈີນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຮ່າງກົດ
ໝາຍ ສະຫະລັດ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຊາວ ຮົງກົງ.
ນາງ ໂຮ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າມີທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້
ຢ້ານກົວ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຢາກຮັກສາໂລກທີ່ເສລີ, ເປີດກວ້າງ ແລະ ສີວິໄລ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃຫ້ຢືນຄຽງຂ້າງ ຮົງກົງ, ແລະ ສຳ
ຄັນທີ່ສຸດ, ໃຫ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍປະຊາທິປະໄຕ ສິດທິມະນຸດ ຮົງກົງ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການ
ຂໍຮ້ອງ ເພື່ອສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ. ນີ້ແມ່ນການຂໍຮ້ອງເພື່ອ
ປະຊາທິປະໄຕ. ນີ້ແມ່ນການຂໍຮ້ອງເພື່ອເສລີພາບ.”
ນາງ ໂຮ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຖ້າ ຮົງກົງ ພັງທະລາຍ, ມັນຈະກາຍເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ງ່າຍ
ດາຍສຳລັບລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການຂອງ ຈີນ ທີ່ຈະຜັກດັນກົດລະບຽບ
ຕ່າງໆ ແລະ ບູລິມະສິດໃນຕ່າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃຊ້ອຳນາດທາງເສດຖະກິດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຄວບຄຸມຄົນອື່ນໆ ຕາມມູນເຊື້ອຄອມມູນິສຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ້າວ ວັອງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ ລາວເຊື່ອວ່າບັນດານັກປະຫວັດສາດ
ຈະພິຈາລະນະປີ 2019 ເປັນຈຸດຫັນປ່ຽນໃນການຊອກສະແຫວງຫາສິດທິມະນຸດຂອງ
ຮົງກົງ.