ສານສູງ ຮົງກົງ ມີກຳໜົດ ທີ່ຈະຮັບຟັງ ການອຸທອນ ຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ

ໄດ້ມີໝາຍກຳໜົດວັນຂຶ້ນສານ ຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໜຸ່ມນ້ອຍຊາວຮົງກົງ 3 ຄົນທີ່
ໄປຂໍອຸທອນ ຕໍ່ການພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມທັງການຕັດສິນ
ຈຳຄຸກ ສຳ ລັບບົດບາດໃນການນຳພາປະທ້ວງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນປີ 2014.
ສານອຸທອນຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງຮົງກົງ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນຈະຮັບຟັງ
ການຂໍອຸທອນ ຈາກ ທ້າວ Joshua Wong ທ້າວ Nathan Law ແລະ ທ້າວ Alex
Chow ໃນເດືອມັງກອນປີໜ້າ.
ທັງສາມ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ໄດ້ຮັບໂທດ ຖານບໍ່ມີຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລ ໂດຍສານຊັ້ນຕົ້ນ ໃນປີ
ກາຍນີ້ ທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເດີ່ນຂອງສູນກາງລັດຖະບານໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2014
ທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີຂະບວນປະຕິວັດຄັນຮົ່ມ ຫຼື “Umbrella Revolution” ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້
ມີການປິດຖະໜົນຫຼັກຫຼາຍເສັ້ນ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສອງເດືອນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເສລີ ຢ່າງເຕັມສ່ວນນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າຄະນະໄອຍະການ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສານຍອມຮັບຢ່າງເປັນສຳເລັດຜົນ ທີ່ວ່າ
ການລົງຂັ້ນຕົ້ນ ນັ້ນແມ່ນເບົາໂພດ ໃນຂະນະທີ່ທຳການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການໃນເດືອນ
ສິງຫາ ຜ່ານມານີ້. ທ້າວ Wong ໄວ 21 ປີ ແມ່ນຖືກໂທດຕິດຄຸກເປັນເວລາ 6 ເດືອນ
ແລະທ້າວ Law ໄວ 24 ປີ ຕິດຄຸກ 8 ເດືອນແລະທ້າວ Chow ທີ່ມີອາຍຸ 27 ປີນັ້ນຖືກ
ຕິດຄຸກ 7 ເດືອນ.
ທ້າວ Wong ແລະທ້າວ Law ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນເດືອນ ດ້ວຍການປະກັນຕົວອອກມາ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ້າວ Chow ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ ດ້ວຍການປະກັນຕົວອອກ ໃນຂະນະທີ່ມີການໃຫ້ປາກຄຳທີ່ສານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
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