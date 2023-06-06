ຫ້ອງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ເປັນທີ່ຕື່ນຕົກໃຈ” ຕໍ່ການກັກຂັງໃນຮົງກົງທີ່ພົວພັນເຖິງວັນຄົບຮອບ ການປາບປາມຂອງຈີນ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝີນ, ແຕ່ລັດຖະບານຮົງກົງ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອ "ປ້າຍສີ" ການເຮັດວຽກຂອງຕໍາຫຼວດ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ.
ໃນທວີຕ (Tweet), ຫ້ອງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງຍ້ອນໃຊ້ສິດເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະການຊຸມນຸມໂດຍສັນຕິ. ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດພັນທະສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະສິດທິທາງການເມືອງ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ເວິນບິນ (Wang Wenbin) ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປັກກິ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນອຳນາດການປົກຄອງຮົງກົງ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະຖຽນລະພາບ, ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວໃນຖະແຫຼງການໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ ຮົງກົງທຸກມື້ນີ້ ພວມຫັນປ່ຽນຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍໄປສູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຕາມແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ "ນຶ່ງປະເທດ, ສອງລະບົບ," ອີງຕາມ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ຕຳຫຼວດຮົງກົງໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກັກຂັງ 27 ຄົນໃນຂໍ້ຫາຖານສົງໄສວ່າ ໄດ້ທຳລາຍຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ໃນໄລຍະເວລາ 2 ມື້ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໄດ້ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 34 ປີຂອງການປາບປາມພວກປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຢູ່ທີ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝີນຂອງປັກກິ່ງ.