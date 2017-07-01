ຮົງກົງ ສະຫຼອງ ການປົກຄອງ ຂອງຈີນ ​ຄົບຮອບ 20 ປີ ​

ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ໄດ້ສາບານໂຕໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳຮົງກົງຄົນໃໝ່ ທ່ານ
ນາງ Carrie Lam ໃນຂີດໝາຍວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການມອບໂອນການປົກຄອງ
ຮົງກົງ ຂອງອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ຈີນ.
ມີການຊັກທຸງຊາດຂອງຈີນ ແລະຮົງກົງ ຂຶ້ນສູ່ປາຍເສົາ ໃນພິທີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຂ້າງນອກໃນ
ວັນເສົາມື້ນີ້ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນກັບຢູ່ທີ່ທ່າເຮືອ ບ່ອນທີ່ຜູ້ປົກຄອງອັງກິດຄົນສຸດ
ທ້າຍ ໄດ້ມອບຮົງກົງໃຫ້ແກ່ການປົກຄອງຂອງຈີນໃນປີ 1997.
ທ່ານນາງ Lam ຫົວໜ້າບໍລິຫານຮົງກົງຄົນໃໝ່ ທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍປັກກິ່ງ ໄດ້ສາບານໂຕ ໃນ
ວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮັບໃຊ້ປະເທດຈີນ ແລະຮົງກົງ. ທ່ານນາງ ໄດ້ຖືກເລືອກ ໂດຍຜູ້ມີ
ສິດປ່ອນບັດຮົງກົງ ບໍ່ຮອດ 1 ເປີເຊັນ ໃນຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ປະນາມໂດຍບັນ
ດານັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ເຫັນວ່າ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິ
ທຳເລີຍ.
ມີການສົ່ງຕຳຫລວດຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນວັນຄົບຮອບດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ
ຕາມປະເພນີແລ້ວ ແມ່ນວັນແຫ່ງການປະທ້ວງຢູ່ໃນຮົງກົງ. ມີການປະທະກັນເລັກນ້ອຍ
ເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະກຸ່ມທີ່ສະໜັບສະໜູນ
ປັກກິ່ງ ຢູ່ໃນການປະທ້ວງທີ່ເກີດຂຶ້ນປະມານນຶ່ງກິໂລແມັດ ຫ່າງ ຈາກບ່ອນຈັດພິທີ
ສາບານໂຕ.
ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຮົງກົງຂອງ
ທ່ານ Xi ເປັນເວລາສາມວັນ. ທ່ານ Xi ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະພົບປະກັບຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກທຸກ
ຊົນຊັ້ນໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ແຕ່ວ່າການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງ
ເຄັ່ງຄັດ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນ ການ ປະທ້ວງ ແລະການ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບທາງດ້ານການເມືອງ.
ອັງກິດໄດ້ມອບຮົງກົງ ຄືນໃຫ້ຈີນປົກຄອງ ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ພາຍໃຕ້ “ປະເທດດຽວ
ສອງລະບອບການປົກຄອງ” ຊຶ່ງເປັນສູດທີ່ຄໍ້າປະກັນການໃຫ້ສິດເສລີພາບໃນຂອບ
ເຂດທີ່ກວ້າງສຳລັບຮົງກົງທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຈີນແຜ່ນ ດິນໃຫຍ່.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ກະຊວງຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວວ່າ ເອກກະສານທີ່ເຊັນໂດຍອັງ ກິດ
ແລະຈີນ ທີ່ລິເລີ້ມໃນການມອບໂອນດັ່ງກ່າວ “ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ.”
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