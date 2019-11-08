ນັກສຶກສາຮົງກົງຄົນນຶ່ງທີ່ຕົກຈາກກາຣາຈອດລົດ ພາຍຫລັງທີ່ປະທະກັບຕຳຫລວດ ນັ້ນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງໝໍເວົ້າວ່າ ທ້າວ ໂຈວ ທ-ລົກ (Chow Tsz-Lok) ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ທ້າວ ໂຈວ ໄດ້ຖືກນຳໄປເຂົ້າໂຮງໝໍໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນຜ່ານມາ ພາຍຫລັງທີ່ມີຄົນພົບລາວນອນສະຫລົບອາບເລືອດຢູ່ໃນກາຣາຈອດລົດ ທີ່ຕຳຫລວດໄດ້ຍິງອາຍແກສນ້ຳຕາໃສ່ພວກປະທ້ວງທີ່ແກວ່ງກ້ອນຫີນລົງມາຈາກຕຶກແຫ່ງນັ້ນ.
ທ້າວໂຈຊວາ ວັອງ, ນັກເຄື່ອນໄຫທີ່ນຳໜ້າໝູ່ຂອງຮົງກົງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວນຸ່ງເສື້ອຍືດສີດຳ ເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນກັບຂະບວນການເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ກຳລັງໄວ້ອາໄລແກ່ການເສຍຊີວິດຂອງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະເທັກໂນໂລຈີ ອາຍຸ 22 ປີຄົນນັ້ນ.
ສູນກາງການເງິນຂອງເອເຊຍແຫ່ງນັ້ນ ໄດ້ຖືກຖະຫລົ່ມຢູ່ໃນການປະທ້ວງທີ່ໃຫຍ່ ແລະມັກມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ເລື້ອຍໆ ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ທີ່ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນມາຈາກການນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດສົ່ງຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ໄປໃຫ້ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄດ້.
ການປະທ້ວງໄດ້ກັບກາຍມາເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະຊາທິປະໄຕຢ່າງເຕັມສ່ວນແກ່ດິນແດນແຫ່ງນັ້ນ, ການຂໍໃຫ້ມີການສືບສວນຢ່າງເປັນອິດສະລະຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າມີການໃຊ້ກຳລັງຕຳຫລວດເກີນຂອບເຂດ ແລະນີລະໂທດກຳໃຫ້ແກ່ນັກເຄື່ອນໄຫວທຸກຄົນທີ່ຖືຈັບກຸມໃນລະຫວ່າງທີ່ເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ນັ້ນ. ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ທຳລາຍຊັບສິນຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະໂຈມຕີຕຳຫລວດດ້ວຍການໃຊ້ດິນຈີ່ ແລະລະເບີດເຮັດເອົາເອງ.