ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນ ກ່າວວ່າ ຮອນດູຣາສໄດ້ເປີດສະຖານທູດຂອງຕົນທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກປະເທດໃນອາເມຣິກາກາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕັດຄວາມສຳພັນທາງການທູກກັບໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄວາມສຳພັນທາງການທູດກັບປັກິ່ງໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ.
ໂທລະພາບ CCTV ຂອງຈີນ ລາຍງານວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຈິນ ກັງ ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຮອນດູຣາສ ທ່ານເອັນຣິເກ ເຣອີນາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທິເປີດສະຖານທູດດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້.
ສັນຍາລັກໃນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດຂອງປະເທດທັງສອງມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີຮອນດູຣາສ ທ່ານຊີໂອມາຣາ ກາສ-ໂຕຣ ຢ້ຽມຢາມຈີນເປັນເວລາ 6 ມື້.
ກ່ອນເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງນັ້ນ ທ່ານກາສໂຕຣໄດ້ຢ້ຽມຢາມສຳນັກງານ ທະນາຄານພັດທະນາໃໝ່ ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ຊຶ່ງເປັນທະນາຄານ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມບຣິກສ໌ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ມີສະມາຊິກປະກອບດ້ວຍ ບຣາຊິລ ຣັດເຊຍ ອິນເດຍ ແລະອາ ຟຣິກາໃຕ້.