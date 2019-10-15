ຕຳຫຼວດຮົງກົງກ່າວວ່າ ລະເບີດທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງລູກນຶ່ງ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນໃກ້ໆລົດຕຳຫຼວດ ໃນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນການປະທ້ວງທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ.
ຮອງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທ່ານຖັງ ພິງ-ເກິງ ກ່າວວ່າ ລະເບີດທີ່ຄວບຄຸມຈາກໄລຍະໄກ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບໃດໆ ແຕ່ “ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດຂອງພວກເຮົາບາດເຈັບ.”
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ລະເບີດເຮັດຂຶ້ນເອງ ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ ໃນການປະທ້ວງທີ່ທີ່ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກາຍເປັນການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຂອງຂະບວນການຕໍ່ຕ້ານຈີນ.
ລະເບີດນ້ອຍທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກັນໄປມ້າງເຄື່ອງກີດຂວາງ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍພວກປະທ້ວງ ໃນເຂດມົງກົກ ຂອງເກົາລູນ.
ໃນຂະນະທີ່ການປະທ້ວງສ່ວນໃຫຍ່ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ ແຕ່ກໍມີເຫດການທີ່ຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນຈຳນວນນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໃສ່ໜ້າກາກບຸກເຂົ້າໄປເອົາເຄື່ອງຂອງໃນຍ່ານທຸລະກິດແລະລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະໂຈມຕີຕຳຫຼວດດ້ວຍດິນຈີ່ ແລະລະເບີດນ້ຳມັນທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ