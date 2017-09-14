ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດສະຫະລັດ ພວມຟ້ອງລັດຖະບານກາງ ກ່ຽວກັບການກວດຄົ້ນ
ໂທລະສັບແລະເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນສະຫະ
ລັດນັ້ນ.
ສະຫະພັນເພື່ອເສລີພາບພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນແລະມູນນິທິອີເລັກໂທຣນິກຊາຍ
ແດນຫລື EFF ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳການຟ້ອງຮ້ອງ
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ຕາງໜ້າໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ
10 ຄົນແລະຜູ້ນຶ່ງຖືບັດອະນຸຍາດໃຫ້ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຢ່າງຖາວອນນັ້ນ ທີ່
ໂທລະສັບ ແລະຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກວດຄົ້ນ ໂດຍປາດສະຈາກ
ໃບອະນຸຍາດກວດຄົ້ນໃດໆ.
ຫຼາຍໆຄົນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ ຂອງລາຍຊື່ທີ່ທຳການຟ້ອງຮ້ອງ ແມ່ນຊາວມຸສລິມ.
ນຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຖືກກັກຂັງ ໃນຂະນະທີ່ທຳການສອບປາກຄຳ.
ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນຈຳນວນນີ້ ຖືກກ່າວຫາວ່າກະທຳຜິດ.
ສຳນວນຟ້ອງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເອົາມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່
ເຄັ່ງຄັດ ກວ່າເກົ່າ ເພື່ອການຄົ້ນເຄື່ອງ electronic.
“ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກຜູ້ຄົນ ໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນທັງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ ໃນເຄື່ອງຄອມ
ພິວເຕີ ຊຶ່ງຮວມທັງ ເລື່ອງສຳຄັນໃນດ້ານສ່ວນຕົວແລະທຸລະກິດອື່ນໆ ໄວ້ໃນໂທລະ
ສັບ, tablets ແລະຄອມພິວເຕີ ທີ່ພົກພາໄດ້ ແລະມັນກໍ ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ທີ່ເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຖືຕິດຕົວໄປນຳ ໃນເວລາ ທີ່ເດີນທາງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
ນາງ Sophia Cope ທະນາຍ ຄວາມຂອງມູນນິທິ EFF ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ.
“ນີ້ແມ່ນເປັນເວລາສຳຄັນທີ່ທາງສານ ຈະຕ້ອງບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານ ຍຸຕິການ
ປະຕິບັດຕໍ່ເຂດຊາຍແດນ ແບບທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຫລົບຫລີກ
ລັດຖະທຳມະນູນໄດ້.”
ສຳນວນຟ້ອງ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຂອງການກວດຄົ້ນນີ້ແມ່ນໄດ້ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ ໃນຮອບ
ຫຼາຍປີຜ່ານມານີ້ ແລະເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 30 ພັນກໍລະນີ ໃນປີນີ້ ປຽບທຽບໃສ່
8 ພັນ 503 ກໍລະນີ ໃນປີ 2015 ແລະ 19 ພັນ 033 ກໍລະນີ ໃນປີ 2016.
ຫ້ອງການພາສີແລະຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ທຳການຄົ້ນດັ່ງກ່າວ
ຢູ່ຕາມສະໜາມບິນ ແລະຕາມເຂດຊາຍແດນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ວ່ານີ້
ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການກົດດັນໃນພາລະກິດໃຫ້ການ “ປົກປ້ອງຊາວອາເມຣິກັນແລະ
ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງປະເທດ ໃນຍຸກສະໄໝ digital.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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