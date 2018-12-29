ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ
ແອລ ປາໂຊ ໃນລັດເທັກຊັສ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນເມືອງຊາຍແດນ ບ່ອນທີ່ເດັກຊາຍ
ອາຍຸ 8 ປີຈາກກົວເຕມາລາ ຖືກຄຸມຂັງ ກ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວຈະເສຍຊີວິດ.
ທ່ານນາງນີລສັນຄາດວ່າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫ້ອງການທັງໃຫຍ່ແລະນ້ອຍຈຳນວນນຶ່ງຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີແລະປົກປ້ອງຊາຍແດນທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ CBP ແຕ່ພວກນັກຂ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຕິດຕາມທ່ານນາງ.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດໃດໆກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງທ່ານນາງນິລສັນແຕ່ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ຫ້ອງການເຈົ້າເມືອງ ດີ ມາໂກ (Dee Margo) ຢູ່ແອລ ປາໂຊ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງກ່ຽວກັບການພົບປະ ກັບທ່ານນາງນິລສັນ.
ທ່ານມາໂກ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ທີ່ທ່ານນາງນິລສັນໄດ້ສະຫຼະເວລາ ມາພົບປະກັບຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງແລະຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາໃນເຂດເມືອງແອລ ປາໂຊ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງຂອງເຮົາຄວນໄປຢ້ຽມຢາມເຂດຊາຍແດນ ເວລາໃດພວກທ່ານເຮັດການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງພວກເຮົາ.”
ຫ້ອງການຂອງເຈົ້າເມືອງແອລ ປາໂຊ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໃນວັນຈັນທີ 24 ທັນວາຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີໄດ້ປ່ອຍໂຕພວກອົບພະຍົບ ປະມານ 180 ຄົນ ທີ່ຄິວລົດເມເມືອງແອລ ປາໂຊ ຍ້ອນກຳນົດເວລາ ທີ່ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການຄຸມຂັງ 20 ມື້ ໄດ້ໝົດລົງ. ຫ້ອງການເມືອງແອລ ປາໂຊຍັງກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນໃນການປ່ອຍໂຕພວກອົບພະຍົບດັ່ງກ່າວ.
ການໄປຢ້ຽມຢາມລັດເທັກຊັສ ຂອງທ່ານນາງນິລສັນ ມີຂຶ້ນ 4 ມື້ຫລັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວຟີລິເປ ອາໂລໂຊ ໂກເມສ ທີ່ມີອາຍຸ 8 ປີຈາກກົວເຕມາລາ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການເສຍຊີວິດ ຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ ແມ່ນເປັນເລືອງ “ທີ່ໜ້າກັງວົນແລະສະເທືອນໃຈຢ່າງຍິ່ງ.”
ອົງການຂ່າວເອພີລາຍງານວ່າ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດນິວເມັກຊິໂກ ທ່ານທອມ ຢູດໍ (Tom Udall) ແລະທ່ານມາຕິນ ເຮນຮິຈ (Martin Heinrich) ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງໃນວັນສຸກ ວານນີ້ ໄປຫາທ່ານນາງນິລສັນ ເພື່ອຢາກໄດ້ຄຳຕອບ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້.
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