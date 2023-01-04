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ວັນພຸດ, 04 ມັງກອນ 2023
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ລັດ​ມິນ​ເນ​ໂຊ​ຕ້າ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້ອ​ສາຍ​ມົ້ງ ສາ​ບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສະ​ໄໝ​ທີ​ສາມ

ທ່ານ​ນາງ ຊາ​ແມນ​ຕ້າ ແວງ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ລັດ ມິນ​ເນ​ໂຊ​ຕ້າ.

ແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍມົ້ງ ທ່ານນາງ ຊາແມນຕ້າ ແວງ ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງສະມາຊິກ ສະພາຕໍ່າລັດມິນເນໂຊຕ້າເປັນສະໄໝທີສາມເມື່ອຕອນບ່າຍຂອງວັນອັງຄານວານນີ້. ທ່ານນາງເປັນຜູ້ແທນ ໃຫ້ເຂດທີ 38B, ເຊິ່ງແມ່ນເຂດ Brooklyn Center ແລະ Brooklyn Park.

ທ່ານນາງ ຊາແມນຕ້າ ຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາລັດຖະສາດ, ແລະ ປະລິນຍາ ຕີສາຂາການຄົມມະນາຄົມ ຢູ່ວິທະຍາໄລ ກຸສຕາວັສ ອາໂດລຟັສ. ໃນການຮັບຕຳແໜ່ງຄືນຄັ້ງນີ້ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມດີໃຈຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ຖືກເລືອກຮັບ ຕຳແໜ່ງຄືນສຳລັບສະໄໝທີສາມ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ທຳການປະຊຸມທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຫຼາຍບູລິມະສິດໃນ 4 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ. ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາສາມາດທຳການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອດຳເນີນໄປໜ້າກັບບູລິມະສິດຂອງປະ ຊາຊົນ ໃນລັດມິນເນໂຊຕ້ານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດວຽກ.”

ທ່ານນາງ ຊາແມນຕ້າ ໄດ້ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບໃນການດຳລົງຕຳ ແໜ່ງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ໃນຄັ້ງນີ້ບູລິມະສິດຂອງທ່ານນາງແມ່ນຮັບປະກັນວ່າໂຮງຮຽນທັງຫຼາຍ ຈະໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງດີ, ປົກປ້ອງພະນັກງານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ໃນລະຫວ່າງການພັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ອີກຫຼາຍໆອັນ.

ທ່ານນາງ ຊາແມນຕ້າ ເປັນສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານນາງໄດ້ເອົາຊະນະທ່ານ ໂຣເບີດ ມາວິນ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ດ້ວຍຄະແນນ 72.7 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 27.1 ເປີເຊັນໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອວັນທີ 8 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.

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