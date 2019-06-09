ອະດີດສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ, ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ, ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ
ແລະ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ປະກາດ
ໃນວັນເສົາວານນີ້ ທາງທວິດເຕີວ່າ ນ້ອງຊາຍຫລ້າຂອງທ່ານນາງ ຄື ທ່ານ ໂທນີ ຣອດ
ແຮມ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ໄດ້ລະນຶກເຖິງນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນວ່າ ເປັນຄົນໃຈດີ ແລະ ເເອື້ອ
ເຟຶ້ອ ເພື່ອແຜ່, ຜູ້ທີ່ຍ່າງເຂົ້າມາໃນຫ້ອງແລ້ວ “ໄຟຈະສະຫວ່າງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງຫົວ” ທ່ານ
ນາງບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເສຍຊີວິດແນວໃດ ແຕ່ກ່າວວ່າ ທ່ານຣອດແຮມ ມີສະມາຊິກ
ຄອບຄົວທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ຄື ພັນລະຍາ ຍານາງ ເມແກນ ແລະ ລູກສາມຄົນ.
ທ່ານ ຣອດແຮມ ເກີດໃນປີ 1954 ແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ຊານເມືອງ ຊິຄາໂກ ພ້ອມດ້ວຍ
ເອື້ອຍອ້າຍຄື ທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ແລະ ທ່ານ ຮິວ ຣອດແຮມ.
ທ່ານເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງ ຮວມທັງການເປັນຄົນຍາມຄຸກ ຂາຍປະກັນໄພ ຜູ້ນຳຫາສິ່ງ
ຂອງທີ່ບໍ່ຖືກໃຊ້ຄືນ ແລະ ນັກສືບສ່ວນໂຕ.
ທ່ານຍັງໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການພັກເດໂມແຄຣັດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວຍເອື້ອຍ
ຂອງທ່ານໂຄສະນາຫາສຽງການເມືອງ ແລະ ກ່ອນໜ້ານັ້ນໄດ້ແຕ່ງງານກັບລູກສາວຂອງ
ອະດີດສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ບາບາຣາ ບັອກເຊີຣ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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