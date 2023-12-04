ມີການພົບວ່າ ພວກປີນພູ 11 ຄົນເສຍໄດ້ຊີວິດ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ແລະ 12 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ ຫຼັງຈາກພູໄຟລະເບີດຢູ່ອິນໂດເນເຊຍໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ພວກກູ້ໄພພວມເລັ່ງຊອກຫາທາງຊ່ວຍເຫຼືອ ນຳເອົາພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະພວກທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ລົງມາສູ່ຕີນພູ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ພວກກູ້ໄພເຮັດວຽກຕະຫຼອດຄືນ ເພື່ອຊອກຫາພວກປີນພູ ຫຼາຍສິບຄົນທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ເທິງພູມາຣາປີ ໃນເກາະສຸມາດຕຣາ ຫຼັງຈາກພູດັ່ງກ່າວສົ່ງຂີ້ເຖົ່າ ຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ສູງ 3,000 ແມັດ ຊຶ່ງສູງກວ່າກະໂຕພູໄຟເອງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ພວກປີນພູທີ່ເສຍຊີວິດໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນບໍລິເວນປ່ອງພູມາຣາປີ ຫຼັງຈາກພູໄຟທີ່ສູງ 2,891 ແມັດໜ່ວຍນີ້ໄດ້ພົ່ນຂີ້ເຖົ່າໄປໃສ່ບ້ານຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພໃນທ້ອງຖິ່ນ.
12 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ ອີກ 3 ຄົນໄດ້ຖືກພົບວ່າຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ 49 ຄົນໄດ້ພາກັນລົງມາຈາກປ່ອງພູໄຟ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຊຶ່ງບາງຄົນຖືກໄຟໄໝ້ ແລະກະດູກຫັກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ.
“ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຫາມລົງມາ ພວກກູ້ໄພໄດ້ຊ່ວຍກັນ ຫາມເອົາເຂົາເຈົ້າລົງມາ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ທຳການຊອກຄົ້ນຫາທາງອາກາດດ້ວຍເຮລີຄອບເຕີ້ໄດ້ເທື່ອ ຍ້ອນການລະເບີດຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງຫົວໜ້າອົງການກູ້ໄພຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານອັບດູລ ມາລິກ ຊຶ່ງທ່ານຍັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ມີພວກກູ້ໄພ 120 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດງານຊອກຄົ້ນຫານີ້.
ອີກ 3 ຄົນໄດ້ຖືກພົບວ່າ ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດນຳລົງມາຈາກພູໄດ້ເທື່ອ ພ້ອມກັບອີກ 11 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ.