ການສົນທະນາລະດັບສູງ ດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ​ ຈີນ ຈະມີຂື້ນໃນອາທິດນີ້

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານນາງ ເຈເນັດ ເຢລເລັນ (Janet Yellen) ຈະພົບປະກັບຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຮີ ລີຟົງ (He Lifeng) ສໍາລັບການເຈລະຈາ ໃນວັນພະຫັດ ແລະວັນສຸກ ເພື່ອສືບຕໍ່ການສ້າງສາຍພົວພັນຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ການພົບປະຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນແຊນ ຟຣານຊິສໂກ (San Francisco) ແມ່ນມີຂຶ້ນກ່ອນການພົບປະທີ່ຄາດໄວ້ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດເຂດເອເຊຍ - ປາຊີຟິກ ຫຼື APEC.
ຕະຫຼອດທັງປີນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງສາຍພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າ ແລະສາຍພົວພັນດ້ານອື່ນໆ ລະຫວ່າງຈີນກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງ ເຢລເລັນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານຂັ້ນສູງທ່ານອື່ນໆ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຈີນ. ໃນເດືອນກັນຍາ, ທ່ານນາງ ເຢລເລັນ ແລະ ທ່ານຮີ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ "ຄະນະປະຕິບັດງານ" ຂຶ້ນ ສອງຄະນະ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານທັງສອງປະເທດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ແລະການເງິນ. ຄະນະປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ຈະພົບປະກັນອີກຄັ້ງ ໃນອາທິດນີ້.