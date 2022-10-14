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ວັນສຸກ, 14 ຕຸລາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສານ​ສູງ​ສຸດ ສ​ຫລ ປະ​ຕິ​ເສດ ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໃຫ້​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ ​ຄະ​ດີ ມາ-ອາ-ລາ​ໂກ

ຕ​າ​ເວັນ​ຂຶ້ນ ຢູ່​ທາງ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 11 ຕຸ​ລາ 2022 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຕໍ່​ສູ້​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທີ່​ອົງ​ການ​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງ​ຫຼື FBI ເຂົ້າ​ໄປ​ກວດ​ຄົ້ນ​ບ້ານ​ພັກ​ທີ່​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ​ຂອງ​ທ່ານ.

ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ​ະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ແບບ​ສຸກ​ເສີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ກົດ​ດັນ​ຕໍ່​ສານ​ສູງ​ສຸດ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ເອ​ກ​ກະ​ສານ​ລັບ​ທີ່​ຖືກ​ຢຶດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການກວດ​ຄົ້ນ​ບ້ານ​ພັກ​ມາ​-ອາ-ລາ​ໂກ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ.

ຄະ​ນະ​ທີມ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ຕ່າວ​ປີ້ນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ​ຊັ້ນ​ຕົ້ນ ແລະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ອິດ​ສະ​ຫຼະຫຼື​ຜູ້ກວດ​ກາ​ພິ​ເສດ ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ເອກ​ກະ​ສານ​ປະ​ມານ 100 ສະ​ບັບ ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ວ່າ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ສານ​ລັບ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຢຶດ​ໄປ​ໃນ​ການກວດ​ຄົ້ນ​ບ້ານ​ພັກ​ມາ-ອາ-ລາ​ໂກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 8 ສິງ​ຫາ​ຜ່ານ​ມາ.

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ 3 ທ່ານ ຈາກ​ສານ​ອຸ​ທອນ​ເຂດ 11 ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ແອັດ​ແລນ​ຕ​າ ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ໄດ້​ຈຳ​ກັດ​ຂອບ​ເຂດ​ໃນ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຂອງ​ຜູ້ກວດ​ກາ​ພິ​ເສດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເອກ​ກະ​ສານ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ເອກ​ກະ​ສານ​ລັບ. ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ ຮວມ​ທັງ​ສອງ​ທ່ານ ທີ່​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຂ້າງ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ໂດຍ​ໄດ້​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່​າ ບໍ່​ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ໃດໆ ສຳ​ລັບ​ຜູ້ກວດ​ກາ​ພິ​ເສດ ທີ່​ຈະ​ມາ​ທຳ​ການ​ທົບ​ທວນເບິ່ງບັນ​ທຶກ​ເອກ​ກະ​ສານ​ລັບ.

ແຕ່​ພວກ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຄຳຮ້ອງ​ໄປ​ຫາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຜູ້ກວດ​ກາ​ພິ​ເສດ ຕ້ອງ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ບັນ​ທຶກ​ເອກ​ກະ​ສານ​ລັບເພື່ອ “ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ເອກ​ກະ​ສານ​ທີ່​ຖືກ​ໝາຍ​ວ່າ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ສານ​ລັບ​ນັ້ນ ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ເອກ​ກະ​ສານ​ລັບ​ແທ້​ຫຼື​ບໍ່ ແລະ​ມັນ​ບໍ່​ສຳ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໝາຍ ແຕ່​ປະ​ຫວັດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຫຼື​ບໍ່.”

ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າວໃນຄຳ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ນັ້ນ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ.

ອົງ​ການ​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງຫຼື ​ສະ​ຫະ​ລັດ FBI ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຢຶດ​ເອົາ​ເອກ​ກະ​ສານ​ປະ​ມານ 11,000 ສະ​ບັບ ຮວມ​ທັງ 100 ສະ​ບັບ​ທີ່ມີ​ເຄື່ອງໝາຍວ່າ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ສານ​ລັບ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການກວດ​ຄົ້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຄະ​ນະ​ທີມ​ງານ​ຂ​ອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ອາຍ​ລີນ ແຄນນອນ ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຜູ້ກວດ​ກາ​ພິ​ເສດ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ເອກ​ກະ​ສານ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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