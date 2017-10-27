ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ເປັນເຫດຜົນນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ມາຢ້ຽມຢາມລາວ ຫລຸດລົງ

ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ.

ຄ່າໃຊ້​ຈ່າຍສູງ​ເປັນສາເຫດ​ສຳຄັນ​ປະການ​ນຶ່ງ ທີ່​ເກີດ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາ​ວຕ່າງ​ຊາດ
​ເດີີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວ​ລົດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ທັງ​ຍັງ​ເປັນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທີ​ສູງ​ກວ່າ​ທຸກ​
ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນໍ້າ​ຂອງ​ອີກ​ດ້ວຍ.“

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ສູນ ມະນີ​ວົງ ຫົວໜ້າ​ກົມ​ໂຄສະນາ ​ແລະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ ໃນສັງກັດ​ກະຊວງ
​ຖະ​ແຫລ​ງຂ່າວ ວັດທະນາ​ທຳ ​ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າການ​ມີຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕ່າງໆ
ທີ່​ສູງ​ກວ່າທຸກ​ປະ​ເທດ​ທີ່ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ດ້ວຍກັນ ​ເປັນສາ​ເຫດ​ທີ່​ສຳຄັນປະກນນຶ່ງ
ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຕ່າງຊາດ ​ເດີນທາງ​ເຂົ້້າມາໃນ​ລາວ​ລົດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໂດຍ​
ສະ​ເພ​າະ ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ ຄ່າ​ເດີນທາງ ຄາ ທຳ​ທຳນຽມ ​ແລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​
ທ່ານ​ສູນ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ.

“ລາຍການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຄັນແມ່ນ​ໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫວຽດນາມ​ໄດ້ 4 ວັນ 5 ຄືນ ມາ​ທ່ຽວ​ບ້ານ​
ເຮົາ​ໄດ້​ແຕ່ 2 ວັນ 3 ຄືນ ອາຫານ​ກະ​ແພງ ​ເຝີ​ຖ້ວຍ​ນຶ່ງ​ບ້ານ​ເຮົາ 20,000 ຫລື​ວ່າ
25,000 ບາດ​ເຝີ​ຢູ່​ໄທ​ມີ 30 ບາດ ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ຄັນ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ້ານອາ​ຫານ​ແພງ ອັນ​ທີ​
2 ມາ​ຄ່າ​ຂົນ​ສົ່ງ ຫລາຍ​ຄົນ​ເຂົາ​ກະ​ເວົ້າ​ປີ້​ຍົນ​ໄປ​ວຽງ​ຈັນ ບາ​ງກອກ​ມີ​ແຕ່ 2,000 ບາດ
ບາດ​ໄປ​ວຽງ​ຈັນ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ຂຶ້ນ​ 6 ​ແສນ​ປາຍ ຄັນ​ໄປ​ປາກ​ເຊ​ກໍລ້ານ​ປາຍ ບາດ​
ນີ້​ຖ້າ​ເຂົ້າ​ແຫ​ລ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເປັນ​ບັນຫາ​ນຶ່ງ​ຄື​ກັນ ບັນດາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ມາລາ​ວ​ເຂົາ​
ມາ​ເຈີ້​ບັນ​ຫາ ​ໄປ​ວັດ​ພູ​ແພງ ​ແລະ​ຄອນ​ພະ​ເພງ​ກໍ​ແພງ​ຄ່າ​ເຂົ້າຊົມ ກະທົບ​ອີ​ຫລື​ຕົວ
​ນີ້​ເດ້ ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ຮັບຮູ້ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ເອົາ​ເອງ ເຮົາ​ສິ​ແກ້​ໄຂ​ກັນແນວ​ໃດ."

​ໂດຍ​ໃນ​ລະຍະ 6 ​ເດືອນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີ 2017 ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ທ່ອງ
ທ່ຽວ​ໃນ​ລາວ​ລົດ​ລົງ​ເຖິງ 12% ທຽບໃສ່ລະຍະ​ດຽວ​ກັນ​ໃນ​ປີ 2016 ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ
​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ​ໃນ​ອາ​ຊຽນດ້ວຍ​ກັນນັ້ນ​ຖື​ເປັນ​ນັກ​ກຸ່ນັກທ່ອງ​ທ່ຽວ
ທີ່​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນລາວລົດ​ລົງ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ​ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ສະພາຍ​ການ​ຍັງ​ຄົງ​ດຳ
​ເນີນ​ໄປ​ໃນ​ທິດ​ດັ່ງກ່າວ​ນີຕໍ່​ໄປ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫຄາດ ໝາຍ​ໄດ້​ວ່າ​ຈຳນວນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ
​ຕ່າງ​ຊາດ ທີ່​ຈະ​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນລາວໃນ​ຕະຫລອດ​ປີ 2017 ນີ້ຈະ​ໜ້ອຍ​ກວ່າ​ໃນ
​ຊ່ວງ​ປີ 2016 ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

ທັ້ງນີ້​ເພື່ອ​ຫລຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ທີ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ດັ່ງກ່າວ ທ່ານ​ບໍ່​ແສງ​ຄຳ ວົງ​ດາຣາ ລັດຖະ
ມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ຖະ​ແຫລ​ງຂ່າວ ວັດທະ​ນາ​ທຳ ​ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຢືນຢັນ​ວ່າ ລັດຖະ
ບານ​ລາວ​ ຈະ​ປະກາດ​ເ​ປິດ ​ແລະ​ເລີ້ມ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ປີ​ການທ່ອງ​ທ່ຽງ​ລາ​ວປີ 2018
​ໃນ​ໂອກາດ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ງານ​ບຸນ​ນະມັດ​ສະການ​ພະທາດ​ຫລຼວງ​ປີ 2017 ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ
ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ຕຸລາ ​ນີ້ ໂດຍ​ຈະ​ເຊີນ​ບັນດາ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ​ແລະ​ແຂກ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ​ທັງ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ ​ແລະ​ພູມີພາກ​ອື່ນໆ ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເພື່​ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ພິທີ​ດ້ວຍ ຊຶ່ງ​
ຕໍ່​ກໍລະ​ນີດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງ​ການ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ຕໍ່​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​
ອ​າ​ຊຽນດ້ວຍ​ກັນ ​ເພື່ອຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມພົນລະ​ເມືອງ​ໃນປະ​ເທດຂອງ​ຕົນວ​ໃຫ້ເດີນ
ທາງເຂົ້າ​ມາ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ລສາວ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນໍ້າ
ຂອງ​ດ້ວຍ​ກັນ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ບໍ່​ແສງ​ຄຳ​ ຢືນຢັນ​ດ້ວຍວ່າ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸບັນ ​ຄື​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ທຸກ​ດ້ານ
​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາ​ຊຽນ​ເປັນ​ຈຸ​ດໝາຍປາຍທາງ​ດຽວ​ກັນ​ສຳລັບ​ບັນດາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈາກ​
ພູມີພາກ​ອື່ນໆ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ປະກອບ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2025 ດ້ວຍ​ການ​ເສີມຂະຫຍາຍ​
ການ​ຮ່ວມ​ມື່ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ​ໃກ້ຊິດ.

ທາງ​ດ້ານສະມາຄົມ​ວິ​ໃຈ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ອາ​ຊຽນ (ATRA) ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ລາຍ​ຮັບ​ໃນ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ຍັງ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ຕໍ່າ​ກວ່າ​ອັດຕາ​ສະ​ເຫລ່ຍ​ໃນ​ກຸ່ມອາ​ຊຽນດ້ວຍກັນ ກໍ​ຄື​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລາຍ​ຮັບ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນຢູ່​ທີ່​ອັດຕາ​ສະ​ເຫລ່ຍ
12% ຂອງ​ຍອດ​ພະ​ລິດ​ກັບ​ຮວມພາຍ​ໃນ (GDP) ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ລາຍ​ຮັບໃນພາກ ການ
ທ່ອງທ່ຽວຂອວງລາວ​ກັບ​ຄິດ​ເປັນ​ອັດຕາ​ສະ​ເຫລ່ຍພຽງ 7% ຂອງ (GDP) ​ເທົ່ານັ້ນ.

​ໂດຍ​ພາຍ​ໃຕ້ສະພາບ​ການ​ດັ່ງກ່າວ​ຈຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ທາງ​ການ​ລາວ​ໄດ້​ກຳໜົດແນວທາງ​ແກ້​
ໄຂ​ບັນຫາ​ດ້ວຍການ​ນຳ​ເອົາແຜນ​ຍຸດທະສາດ​ການ​ພັດທະນາ​ດ້ານ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຂອງ​
ອາ​ຊຽນ​ແຕ່​ປີ 2016-2025 ມາ​ປັບ​ໃຊ້​ໃນ​ລາວ​ທັງ​ໃນ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ກິດ
ຈະການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ແລະ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທືນ​ໃນ​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢ່າງ​
ຄົບ​ວົງ​ຈອນ.

ທັ້ງນີ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ ສຳຄັນ​ຂອງປີ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ລາວ 2018 ກໍ​ຄື​ການ​ດືງດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ
ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃຫ້​ໃດ້ 5 ລ້ານ​ຄົນ ​ໂດຍ​ການ​ຈັດ​ກິດຈະກຳ ​ຕ່າງໆ ທັງ​ໃນ ​ແລະ​ຕ່າງປະ​
ເທດ​ເຊັ່ນ ງານ​ບຸນ​ປະ​ເພນີ​ຕ່າງໆ​ໃນ 18 ແຂວງ​ທົ່​ວປະ​ເທດ​ການ​ຈັດ​ຂະ​ບວນຄາ​ລະວານ​
ລົດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຕ່​ເໜືອ​ຕະຮອດ​ໃຕ້ ບຸນມ​ະ​ໂຫລານ ​ການສະ​ແດງ​ສິນ​ລະ​ປະວັດ​ທະ​ນາ​
ທຳພື້ນ​ເມືອງບັນດາ​ເຜົ່າ ການແຂ່ງລົດວິ​ບາດ ກິດຈະກຳ​ປີນ​ໜ້າຜາ ການ​ຈັດ​ງານ​ວັນ
​ລາວ​ໃນ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ ປະ​ເທດ​ໄທ ຫວຽດນາມ ຍີ​ປຸ່ນ ​ເຢຍຣະມັນ ​ແລະຝຣັ່ງ ​ແລະ
ອັງກິດ​ເປັນ​ຕົ້ນ.

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