ກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຖານທັບຂອງ ອິສຣາແອລ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ

ກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງເຮັສໂບລລາ ທີ່ມີຖານປະຕິບັດງານ ຕັ້ງຢູ່ໃນເລບານອນກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົນປະຕິບັດການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຖານທັບຂອງທະຫານອິສຣາແອລ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສັງຫານຜູ້ບັນຊາການອະວຸໂສ ຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ແລະຮອງຜູ້ນໍາກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ.
ກຸ່ມຮາມາສກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ແນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີໃສ່ຖານທັບອິສຣາແອລໃນເມືອງ ຊາຟີດ (Safed), ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດ ທີ່ຕັ້ງຫ່າງຈາກບໍລິ ເວນຊາຍແດນຂອງ ອິສຣາແອລ ແລະ ເລບານອນ ປະມານ 10 ກິໂລແມັດ.
ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຮືອບິນຫລາຍລຳ ທີ່ບິນຂ້າມຈາກເລບານອນ ເຂົ້າໄປໃນດິນແດນຂອງອິສຣາແອລ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກປືນໃຫຍ່ລູກນຶ່ງຕົກໃສ່ຖານທັບໃນພາກ
ເໜືອຂອງອິສຣາແອລ. ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງອິສຣາແອລ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຖືກລົດຄັນນຶ່ງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງເລບານອນ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ.
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