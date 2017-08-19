ເລບານອນ ເລີ້ມກວດລ້າງ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ຕາມເຂດ ຊາຍແດນ

ທະຫານເລບານອນກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເລີ້ມການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ
ເພື່ອກວດລ້າງພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມອອກຈາກເຂດຊາຍແດນທາງພາກຕາເວັນ
ອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ທີ່ຕິດກັບຊີເຣຍ.
ກຸ່ມ Hezbollah ຂອງເລບານອນ ແລະທະຫານຊີເຣຍ ກໍໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ພວກ
ຕົນກໍເລີ້ມຂັບໄລ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ອອກຈາກເຂດຊາຍແດນເບື້ອງຊີເຣຍ.
ຕໍ່ມາ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງທາງໂທລະພາບ ໂຄສົກຂອງກອງທັບເລບານອນ ໄດ້ກ່າວ
ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເລບານອນບໍ່ໄດ້ປະສານງານ ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ກັບກຸ່ມ Hez-
bollah ຫລືທະຫານຊີເຣຍ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທະຫານເລບານອນ ໄດ້ເພີ້ມການປະຕິບັດງານເພື່ອກວດລ້າງ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດ
ກັບຊີເຣຍ ໃນຂະນະທີຊີເຣຍພວມດິ້ນລົນຕໍ່ສູ້ກັບສົງຄາມກາງເມືອງທີ່ໂຫດຮ້າຍຢູ່ນັ້ນ.
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