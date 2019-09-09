ກຸ່ມ ເຮັສໂບລລາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ນັກຮົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີ
ຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ ຂອງ ອິສຣາແອລ ຕົກໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ເລບານອນ.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງນັ້ນໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ “ອາວຸດທີ່
ເໝາະສົມ” ເພື່ອຍິງໂດຣນລຳດັ່ງກ່າວຕົກ, ແລະ ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຄອບຄອງເຮືອບິນ
ລຳນັ້ນ.
ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ນຶ່ງໃນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກ
ຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸສາເຫດ. ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນແມ່ນ
“ໂດຣນທຳມະດາ” ແລະ ວ່າບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ
ອອກໄປຈາກມັນ.
ຜູ້ນຳກຸ່ມ ເຮັສໂບລລາ ທ້າວ ຮາສຊານ ນາສຣາລຣາ ໄດ້ເຕືອນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ
ນັກຮົບຂອງລາວຈະໂຈມຕີ ໂດຣນ ຂອງ ອິສຣາແອລ ທີ່ເຂົ້າໄປໃນນ່ານຟ້າຂອງ ເລ
ບານອນ.
ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນນຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກກຸ່ມ ເຮັສໂບລລາ ແລະ ກອງ
ທັບບົກ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຍິງປືນໃສ່ກັນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບຫຼາຍປີ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມ
ເຮັສໂບລລາ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງເຂົ້າໃສ່ ອິສຣາແອລ ແລະ ກອງກຳລັງ
ອິສຣາແອລ ກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍປືນໃຫຍ່.
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕໍ່ສູ່ເປັນໃນສົງຄາມທີ່ດົນເປັນເດືອນເມື່ອປີ 2006.