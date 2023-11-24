ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງເຮສໂບລລາ ໄດ້ຍິງຈະຫຼວດຫຼາຍກວ່າ 50 ລູກເຂົ້າໃສ່ຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນພາກເໜືອອິສຣາແອລ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຄື້ນຂອງລູກຈະຫຼວດ ທີ່ຍິງຂ້າມເຂດຊາຍແດນ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນີ້ເປັນນຶ່ງໃນການໂຈມຕີທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວທີ່ສຸດນັບແຕ່ກຸ່ມເຮັສໂບລລາເລີ້ມການໂຈມຕີທີ່ໝັ້ນຂອງອິສຣາແອລຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອລກັບກຸ່ມຮາມາສ.
ມັນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດາຂອງອິສຣາແອລໃສ່ບ້ານບ້ານແຫ່ງນຶ່ງໃນພາກໃຕ້ເລບານອນ ເມື່ອວັນພຸດທີ່ແລ້ວ ທີ່ໄດ້ສັງຫານພວກນັກລົບອະວຸໂສຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ 5 ຄົນ.
ກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລູກຈະຫຼວດທີ່ຕົນຍິງໃສ່ທີ່ໝັ້ນຂອງອິສຣາແອລນັ້ນ ແມ່ນຮວມທັງລູກຈະຫຼວດກາຢຸດຊາ 48 ລູກ ທີ່ແນ່ໃສ່ຄ້າຍທະຫານອິສຣາແອລໂດຍກົງ ທີ່ເມືອງເບອິດ ໄຊແຕັມ (Beit Zeitem.)
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງເຮັສໂບລລາຍັງເວົ້າວ່າ ຕົນພວມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ເຂດກາຊາດ້ວຍການເປີດແນວລົບ ໃນເຂດຊາຍແດນເລບານອນກັບອິສຣາແອລ.