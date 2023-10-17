ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ເຮັສບອລລາ ຂອງ ເລບານອນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມທຳລາຍກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ຄ້າຍທະຫານຕ່າງໆຂອງ ອິສຣາແອລ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນລຸນຫຼັງສົງຄາມລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມ ເຮັສບອລລາ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນວານນີ້ປາກົດວາໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ການປ້ອງກັນກອງທັບບົກ ອິສຣາແອລ ຈາກການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເຂດຊາຍແດນຟາກ ເລບານອນ ຫຼັງຈາກການ ຍິງປືນປະທະກັນຫຼາຍວັນ.
ມັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າກຸ່ມ ເຮັສບອລລາ ທີ່ມີສະມັດຕະພາບສູງເຊິ່ງຖືກໜູນ ຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ນັ້ນອາດເຂົ້າຮ່ວມສົງຄາມກັບ ອິສຣາແອລ. ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມ ເຮັສບອລລາ ແມ່ນສັດຕູທີ່ຂົມຂື່ນທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນໃນສົງຄາມເປັນເດືອນໃນລະດູຮ້ອນປີ 2006 ທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການບໍ່ມີໃຜໄດ້ຊະນະ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຝຣັ່ງ ໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດຊາຍແດນກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເລບານອນ.