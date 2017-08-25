ພາຍຸເຮີຣິເຄນຮາວີ (Harvey) ໄດ້ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເມື່ອມັນໄດ້ພັດຜ່ານ
ເຂດນໍ້າອຸ່ນ ຂອງອ່າວແມັກຊິກໂກ ມຸ້ງໜ້າໄປຫາຝັ່ງທະເລຂອງລັດເທັກຊັສ.
ພວກນັກອຸຕຸນິຍົມຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ເຮີຣິເຄນຮາວີ ຈະເປັນພາຍຸເຮີຣິເຄນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຫລາຍ ເມື່ອມັນເຄື່ອນເຂົ້າມາຫາແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໃນຄ້າຍແລງຂອງວັນສຸກມື້ນີ້.
ຫົວພາຍຸທີ່ແຮງທີ່ສຸດ ແມ່ນວັດແທກໄດ້ແລ້ວໃນອັດຕາ 160 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ແລະກໍຄາດັນວ່າມັນຈະກາຍ 200 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນຕອນທີ່ເຮີຣິເຄນກະແທກ
ໃສ່ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 600 ກິໂລແມັດນັ້ນ.
ປົກກະຕິແລ້ວ ເຮີຣິເຄນຕ່າງໆ ມັນກຈະອ່ອນຄວາມແຮງລົງຫລາຍ ເມື່ອມັນເຄື່ອນເຂົ້າມາແຜ່ນດິນ ແຕ່ວ່າພວກນັກພະຍາກອນອາກາດເວົ້າວ່າ ເຮີຣິເຄນຊຸດນີ້ ຈະບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ ເມື່ອມັນກະທົບໃສ່ຝັ່ງທະເລ ມັນຈະຢຸດສະງັກຢູ່ຫັ້ນ ແລ້ວມັນອາດຈະເຄື່ອນກັບຄືນໄປຫາທະເລເປັນໄລຍະສັ້ນໆ ແລະກໍນໍາເອົາຝົນກັບຄືນມາຕົກໃສ່ຊຸມຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ແຄມຝັ່ງທະເລ ທີ່ຕໍ່າອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ.
ຄາດວ່າ ເຮີຣິເຄນຈະນໍາເອົາຝົນມາຖອກໃສ່ເຂດແຄມທະເລອັນກວ້າງຂອງລັດເທັກຊັສ ໃນລະດັບເກືອບຮອດ 100 ຊັງຕີແມັດ.
ສູນກາງເຮີຣິເຄນເວົ້າວ່າ ຄາດກັນວ່າອາດມີໄພນໍ້າຖ້ວມ “ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຊີວິດ" ທີ່ມາພ້ອມກັບຫົວພາຍຸທີ່ພຸ້ງຕົວຂຶ້ນສູງຫລາຍກວ່າ 3 ແມັດ.
ຊາວລັດເທັກຊັສ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງຂອງອ່າວ ໄດ້ຕຽມຕົວຮັບມືກັບພະຍຸ ໂດຍການ ເອົາຖົງຂີ້ຊາຍໄປໄວ້ອ້ອມຮອບເຂດທີ່ມັກມີນໍາຖ້ວມນັ້ນໄວ້. ພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດນັ້ນ ໄດ້ພາກັນຫລັ່ງໄຫລໄປຮ້ານຄ້າຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນເພື່ອຊື້ນໍ້າກິນ ແລະສະບຽງອາຫານອື່ນໆ ເພື່ອຫ້າງໄວ້ກິນ ແລະໃຊ້ໃນໄລຍະທີ່ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນຫລາຍໆມື້.
ເຮີຣິເຄນຄັ້ງແລ້ວນີ້ ໄດ້ກະໜໍ່າພາກໃຕ້ຂອງເຂດແຄມຝັ່ງທະເລລັດເທັກຊັສ ໃນ 14 ປີກ່ອນໜ້ານີ້. ເຈົ້າປົກຄອງລັດ, ທ່ານ Greg Abbott ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ພະນັກງານຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນຂອງລັດປຸກລະດົມໃຫ້ມີການດໍາເນີນການຊອກຫາ ແລະກູ້ໄພຂຶ້ນ. ທ່ານໄດ້ປະກາດ ລ່ວງໜ້າໃຫ້ 30 ເມືອງທີ່ຢູ່ແຄມ ຫລືໃກ້ແຄມຝັ່ງທະເລເປັນເຂດປະສົບໄພພິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດໄວຂຶ້ນ.
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