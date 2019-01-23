ໜັງສືພິມອອສເຕຣເລຍສະບັບນຶ່ງກ່າວວ່າ ນັກຂຽນຊາວອອສເຕຣເລຍເຊື້ອສາຍຈີນ
ຄົນນຶ່ງແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບລັດຖະບານ ໄດ້ຖືກກັກຂັງ ໃນລະຫວ່າງການການ
ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານເກີດຂອງທ່ານ.
ໜັງສືພິມຊິດນີ ມໍນິງ ຮີໂຣລດ໌ ກ່າວວ່າ ທ່ານຢັງ ເຮັງຈຸນ ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພ ຢູ່ສະໜາມບິນເມືອງກວາງໂຈ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ ໃນວັນ
ສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປເຖິງກັບພັນລະຍາຂອງທ່ານ ແລະລູກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ໃນ
ຖ້ຽວບິນຈາກນະຄອນນິວຢອກ. ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວກຳລັງຕຽມທີ່ຈະຕໍ່ສາຍການບິນ
ໄປຍັງນະຄອນຊຽງໄຮ້ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປ.
ບັນດາໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານໄດ້ລາຍງານ ການຫາຍສາບສູນໄປນີ້ໃຫ້ກະຊວງຕ່າງປະ
ເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະການຄ້າ ຮູ້. ກະຊວງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຕົນກຳລັງ “ຊອກຫາ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົນສັນຊາດອອສເຕຣເລຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າຫາຍສາບສູນໃນປະ
ເທດຈີນ” ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆເພີ້ມເຕີມ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ກົດລະບຽບໃນດ້ານຄວາມລັບສ່ວນຕົວ.
ທ່ານຢັງແມ່ນອະດີດນັກການທູດຈີນ ທີ່ກາຍມາເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວປະຊາທິປະໄຕ
ແລະນັກຂຽນ. ການກັກຂັງທ່ານຢູ່ໃນປະເທດຈີນມີຂຶ້ນທ່າມກາງການກັກຂັງຄົນສັນ
ຊາດການາດາສອງຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່
ການຈັບຜູ້ບໍລິຫານອະວຸໂສຈີນຢູ່ໃນການາດາ.
ທ່ານນາງເມັງ ຫວານຊູ ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນຂອງບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມຈີນ ຫົວເຫວີຍ ໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນນະຄອນແວນກູເວີ ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ ໃນ
ນາມຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອຢາກໃຫ້ສົ່ງໂຕທ່ານນາງກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ລະເມີດຂໍ້
ຕົກລົງ ການລົງໂທດການຄ້າຕໍ່ອີຣ່ານ.
ທ່ານຢັງອາດເປັນບຸກຄົນຫລ້າສຸດຂອງບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວແລະບັນດາທະນາຍ
ຄວາມສິດທິມະນຸດທີ່ໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນການກວດລ້າງປາບປາມຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມ
ກັບລັດຖະບານ ນັບແຕ່ປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ກຳອຳນາດໃນປີ 2012.
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