ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ລຳນຶ່ງ ໄດ້ປະສົບອຸປະຕິເຫດ ຕອນລົງຈອດທີ່ດາດຟ້າຂອງ
ຕຶກສູງໃນເກາະແມນແຮັດຕັນ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານນັກບິນແລະພາໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້
ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກໄດ້ກ່າວໄວ້.
ອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນ ໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນວານນີ້ ວັນທີ່ມີຝົນຕົກ ແລະມີ
ໝອກປົກຄຸມນັ້ນ.ຄວັນໄຟ ແມ່ນພຸ່ງຂຶ້ນສູງ ສູ່ທ້ອງຟ້າ ສາມາດມອງເຫັນຈາກ
ສູນກາງ AXA Equitable Center ທີ່ຢູ່ເຂດໃຈກາງເມືອງນັ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຕົນໄດ້ຄວບຄຸມໄຟ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານ Bill de Blasio ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ
ບໍ່ມີການຂົ່ມຂູ່ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ແລະບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍໃດໆ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລະບຸເຖິງສາເຫດ ຂອງອຸປະຕິເຫດນີ້ ຫຼືວ່າເປັນຫຍັງເຮືອ
ບິນເຮລິຄອບເຕີ Agusta A109E ຈຶ່ງຂຶ້ນບິນ ໃນຕອນທີ່ຝົນກຳລັງຕົກໜັກນັ້ນ
ແລະຕອນທີ່ມີໝອກໜາປົກຄຸມ.
“ມັນເປັນເລື້ອງປິດສະໜາ,” ທ່ານ de Blasio ໄດ້ບອກກັບຕາໜ່າງຂ່າວ CNN
ວ່າ ພາບວີດີໂອທີ່ເຫັນນັ້ນແມ່ນງຸນງົງໄປເລີຍວ່າເປັນການບິນທີ່ “ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້”
ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຫາຂໍ້ມູນເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບນັກບິນຄົນນີ້ ໃນເວລາ
ທີ່ລາວຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບິນຂຶ້ນນັ້ນ.
ນັກບິນ ແມ່ນຖືກລະບຸຈາກເຈົ້າຂອງຜູ້ຈ້າງລາວ ວ່າແມ່ນທ່ານ ທິມ ແມັກຄໍຣ໌ແມັກ,
ອະດີດຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້ທີ່ດັບເພີງຂອງເມືອງຄລິນຕັນ ທາງພາກເໜືອຂອງລັດນິວຢອກ.
ເພິ່ນມີປະສົບການຂັບເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ແລະເຮືອບິນໝາກປິ່ນດຽວຫຼາຍກວ່າ
15 ປີ ອີງຕາມປະຫວັດຂໍ້ມູນ ຂອງອົງການການບິນລັດຖະບານກາງ, ເພິ່ນໄດ້ຮັບ
ໃບປະກາດສະນິຍາບັດ ເປັນຄູຝຶກການບິນ ໃນປີກາຍນີ້.
ອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃກ້ໆກັບສູນກາງ Rockefeller ແລະຈະຕຸລັດທາມສ໌
ຊຶ່ງມັນໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຊົງຈຳຂອງການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ໃນບໍເວນດັ່ງກ່າວ
ຂອງນະຄອນນິວຢອກ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ ນັ້ນ.
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